Utilfreds passager slog ruder på bussen i stykker

Fredag 10. februar 2023 kl: 13:48

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bussen havde holdt parkeret ved et busstoppested på stedet, og episoden var fundet sted lift før klokken halv syv.Ifølge anmeldelsen havde passageren ikke ønsket at forlade bussen, da den var standset ved det sidste stop på ruten, hvorefter han havde taget en bushammer og smadret ruderne.Ved patruljens ankomst til stedet havde den mulige gerningsmand forladt området, men betjentene sikrede spor og kunne ligeledes konstatere, at flere ruder var blevet knust med en bushammer. Det blev umiddelbart vurderet, at der var sket skader for flere hundredetusinde kroner.Østjyllands Politi efterforsker sagen nærmere.