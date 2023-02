Færdselsstyrelsen udsætter tilsagn om lastbiler med aerodynamiske førerhus og modulvogntog

Fredag 10. februar 2023 kl: 10:32

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der kan være udfordringer i infrastrukturen for modulvogntog, med de længere aerodynamiske førerhuse i kombination med modulvogntogeneDerfor udsætter Færdselsstyrelsen ind til videre - med beklageligvis - tilsagnet om, at aerodynamiske førerhuse kan anvendes i kombination med modulvogntog, som overskrider de berammede længder - jævnfør Bekendtgørelse nr. 1076 af 07/11/2008 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog.



Færdselsstyrelsen er i samarbejde med Vejdirektoratet ved at undersøge forholdene omkring infrastrukturen for modulvogntog med længere aerodynamiske førerhuse nærmere, så det klimavenlige tiltag i videst mulig udstrækning kan anvendes.





Færdselsstyrelsen vil melde nyt ud snarest muligt.







Politiet er også orienteret om ovenstående.





