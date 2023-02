Forsøg på at snyde blev dyrt for lastbilchauffør fra Fyn

Fredag 10. februar 2023 kl: 10:13

Af: Redaktionen Sagen begyndte 23. april 2021, hvor den 54-årige chauffør blev standset på Langeland af Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi. Det stod hurtigt klart, at der var mange overtrædelser af køre- og hviletiderne, som han havde forsøgt at skjule ved at tage sit førerkort ud af takografen, der blandt andet registrerer kører og hviletider, og fortsætte arbejdsdagen uden førerkort i takografen.Fredag 28. maj 2021 standsede medarbejdere fra Tungvognscenter Syd igen chaufføren - denne gang i Tørring nordvest for Vejle. Endnu engang viste det sig, at der var massive overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, og det var igen forsøgt skjult ved, at chaufføren havde taget sit førerkort ud af takografen.Chaufføren blev standset af Tungvognscenter Syd en tredje gang mandag 21. februar sidste år ved Fredericia, hvor der var kommet styr på køre- og hviletiden - til gengæld have chaufføren mistet sin førerret og måtte slet ikke køre.Anklageskriftet omfattede 43 forhold om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne forsøgt skjult med kørsel uden førerkort og 20 forhold om kørsel uden førerret.Chaufføren, der erkendte sig skyldig i enkelte forhold og nægtede sig i skyldig i øvrige forhold, udbad sig betænkningstid.