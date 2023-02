Varebilernes førsteplads er italiensk

Torsdag 9. februar 2023 kl: 13:42

Jeppe Heidemann, Sales Manager Daily hos Iveco Danmark.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Iveco Daily er nummer et på det danske marked for varebiler på 3.500 kg med en markedsandel på 25,1 procent i januar 2023.- Vi er meget glade for at være nummer et på markedet, og vi kan også se tilbage på et år med en masse solgte biler, siger Jeppe Heidemann, der er Sales Manager Daily hos Iveco Danmark.- Vi har haft et rigtigt godt år sidste år, hvor vi har haft succes med at skabe stabilitet omkring antallet af solgte biler og vores lager, og det høster vi nu frugterne af. En af de største fordele ved at handle med os er, at vi leverer inden for en overskuelig fremtid. Det står i kontrast til andre i branchen, der lige nu oplever lange leveringstider eller mangelfulde leverancer.Jeppe Heidemann fremhæver varebilen Iveco Daily, der er konstrueret ud fra firmaets brede erfaring fra lastbilsbranchen.- Andre varebiler har ikke motorer med så stor slagvolumen eller drejningsmoment, og ved dem er teknologien hentet fra et personbilsprogram. Det siger jo selv, at en motor, som er udviklet til en personbil, kommer på overarbejde i en læsset kassebil med trailer efter, siger han.Hos Iveco i Danmark er de optimistiske omkring, hvad resten af 2023 byder på.- I 2022 har vi fået flere aftaler i hus med store kunder, og den udvikling, forventer vi, fortsætter i 2023. Vi har dog fortsat en bred kundeskare, og det er vigtigt for at mindske sårbarheden, men også fordi det understreger styrken ved brandet, siger Jeppe Heidemann og tilføjer:- Tidligere solgte vi mest chassisbiler og frem for alt box- og lift-modeller. Men nu ser vi, at kunderne også køber mange kassevogne. Det ser vi som et bevis på, at vi har en meget stærk portefølje, uanset hvilken transportvogn kunderne ønsker.Januar førsteplads er en god start på 2023 for Iveco, hvor man med spænding ser fremad.- Jeg har også store forventninger til resten af året, hvor introduktionen af vores elektriske varevogn eDaily forhåbentligt kommer til at bære frugt og sikre os et resultat, der er lige så godt som sidste års. eDaily er unik på markedet, fordi varebilen som den eneste går op til 7.500 tons, påpeger Jeppe Heidemann.Interesserede kan læse mere om seneste registreringstal for varebiler over 3.500