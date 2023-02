Tysk transportkoncern kører gods ud i el-lastbil

Torsdag 9. februar 2023 kl: 11:37

Miljøvenlige transportløsninger i storbyen



Om Dachser:

Dachser er en familieejet virksomhed, der tilbyder transportlogistik, lagerservices og kundespecifikke services inden for to forretningsområder: Dachser Air & Sea Logistics og Dachser Road Logistics

Virksomheden tilbyder blandt andet omfattende kontraktlogistikløsninger og branchespecifikke løsninger. Et fintmasket transportnetværk - både i Europa og oversøisk - og fuldt integrerede it-systemer sikrer intelligente logistikløsninger over hele verden

I 2021 genererede Dachser's ca. 31.800 medarbejdere fordelt på 376 afdelinger over hele verden en konsolideret nettoomsætning på omkring 7,1 milliarder euro

På årsplan håndterede logistikudbyderen i alt 83,6 millioner forsendelser med en samlet vægt på 42,8 millioner tons. Dachser er repræsenteret af sine egne landeorganisationer i 42 lande

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med leveringen af Dachser Denmark's første el-drevne lastbil til vejtransportfilialen i Hvidovre kan virksonheden påbegynde emissionsfrie leveringer til centrum af København. Efter at have etableret en kraftig ladestander på 120 kW, som kan lade en lastbil's batteri til 80 procent på 45 minutter, på matriklen på Avedøre Holme kan en Fuso eCanter begynde at levere gods til modtagere i København K, Sydhavn, Christianshavn og Refshaleøen med varer.- Vi er meget glade for endelig at kunne tage vores første el-drevne lastbil i Danmark i brug, siger Peter Hut, der er General Manager for Dachser Denmark's vejtransportfilial i Hvidovre.- Vi har haft stort fokus på, at lastbilen skulle være gearet til at køre i de her udvalgte områder. For os er dette et stort skridt i den rigtige retning i forhold til den omstilling til grønnere energi og mere bæredygtige brændstoffer, der lige nu foregår i mange brancher, siger han videre.Den el-drevne lastbil er næsten lydløs og er derfor særligt indrettet til at tage højde for de mange cyklister, der færdes i København. Den er blandt andet udstyret med cyklistkamera og -sensorer, der fjerner blinde vinkler og giver chaufføren et 360 graders udsyn rundt om bilen, og en blitz, så de bløde trafikanter kan se den, når den for eksempel bakker ud fra en sidevej.Den nye el-drevne lastbil er en investering fra Dachser's side. Afhængig af vejrforhold, topografi og den enkelte chaufførs kørestil kan Fuso'en køre mellem 100 og 120 kilometer på en enkelt opladning. Næste skridt er leveringen af en fuldt elektrisk Volvo FL Electric i løbet af 2023.- Vi har udvalgt de helt rigtige chauffører til vores første el-drevne lastbiler - begge er de sande specialister i at køre i indre by, påpeger Peter Hut og fortsætter:- Alle chauffører gennemgår i dag diverse køretekniske kurser, så de hurtigt kan omstille sig til forskellige lastbiler og typer af brændstof, og derudover lærer de, hvordan de generelt kan køre mere miljørigtigt, også i en konventionel dieselbil. Det er den slags erfaringer, vi trækker på i hele vores portefølje af mere miljøvenlige transportløsninger.De to nye el-drevne lastbiler er et skridt i den rigtige retning for Dachser Denmark. Et andet er, at kontor- og terminalbygningerne på Avedøre Holme i Hvidovre gået over til 100 procent bæredygtigt produceret elektricitet. Derudover arbejder man med elektriske palleløftere med litium-ionbatterier og en konstant optimering af transporterne ved hjælp af en ruteoptimeringsalgoritme i logistikleverandørens transportstyringssystem og for eksempel ved hjælp af modulvogntog på ruterne til Sverige med henblik på at mindske virksomhedens CO2-udledning.Konceptet for bæredygtig logistik i storbyer, Dachser Emission-Free Delivery, er en del af logistikleverandørens langsigtede klimabeskyttelsesstrategi. Udover København er der i dag indarbejdet emissionsfri levering af pakker og stykgodsforsendelser i 11 andre europæiske storbyer - Berlin, Freiburg, Stuttgart, München og Dortmund i Tyskland, Oslo i Norge, Prag i Trekkiet, Strasbourg og Paris i frankrig, Madrid i Spanien og Porto i Portugal. Derudover er der planer om at lancere projektet i flere andre byer.