Netbaseret dagligvarerleverandør indgår overenskomst

Mandag 6. februar 2023 kl: 13:38

Af: Redaktionen Nemlig.com og 3F Transport præsenterede den nye overenskomst, der er indgået for de chauffører, der kører dagligvarer for nemlig.com, på et fælles pressemøde i Brøndby.Med overenskomsten mellem onlinesupermarkedet nemlig.com og 3F Transport, får nemlig.com mulighed for at ansætte sine egne chauffører. Aftalen sikrer klare rammer om løn, pension, betaling for overarbejde og arbejdsvilkår for nemlig.com's egne chauffører.Nemlig.com oplyser, at man i samarbejdsaftaler med eksterne leverandører gennemfører tilsvarende ændringer for dem, der i dag er ansat hos de transportvirksomheder, nemlig.com og Intervare samarbejder med.Nemlig.com har investeret markant i transportområdet over det seneste halvandet år.Stefan Plenge, der er administrerende direktør i nemlig.com, fremfører, at det betyder, at der i dag er langt bedre kontrol med de transportvirksomheder, der leverer varer for virksomheden. Ved selv at indgå en overenskomst tager nemlig.com det sidste skridt og fremtidssikrer gode løn- og arbejdsvilkår for sine egne ansatte.Stefan Plenge beskriver det som en stor dag og fremhæver parternes konstruktive dialog.- Aftalen på transportområdet er en stor milepæl i nemlig.coms historie, og jeg vil gerne takke 3F Transport for et godt forhandlingsforløb. Det har været afgørende, at 3F Transport nu er gået med til at give os en aftale, der er tilpasset vores virkelighed, hvilket er helt nødvendigt for, at man kan drive en onlineforretning som nemlig.com konkurrencedygtigt. Vi har fået hele pakken, og det er vi meget tilfredse med, siger Stefan Plenge.Aftalen betyder, at forbrugerne kan være sikre på, at deres varer fra nemlig.com bliver leveret under ordnede forhold. Med aftalen er chaufførerne sikret ordentlig løn, arbejdsvilkår og rettigheder.- Jeg er glad for, vi har kunnet nå hinanden med en overenskomst, der dækker de chauffører nemlig.com nu ansætter til kørsel med dagligvarer, og at nemlig.com samtidig har valgt at gennemføre tilsvarende ændringer i vilkår til de chauffører, der arbejder for underleverandørerne, siger formand i 3F Transport, Jan Villadsen, og fortsætter:- Onlinehandlen gør livet lettere for mange danskere, men nye virksomheder og forretningsmodeller må ikke undergrave forholdene på arbejdsmarkedet. Nu viser vi endnu engang, at fremtidens arbejdsmarked kan og skal foregå på ordnede forhold. Jeg er glad for, at nemlig.com som arbejdsgiver nu viser, at det kan lade sig gøre at tage ansvar og sikre gode løn- og arbejdsvilkår.Jan Villadsen peger på, at den nye overenskomst ikke blot er fremtidssikret i forhold til aftaler om løn, betaling for overarbejde, pension, barsel og løn under sygdom. Den indeholder også rettigheder til uddannelse og økonomiske midler til at efteruddanne de chauffører, der bliver ansat hos nemlig.com.Aftalen betyder som nævnt ovenfor, at 3F Transport trækker konfliktvarslet tilbage på de transportvirksomheder, nemlig.com samarbejder med. Ligeledes trækkes de iværksatte sympatikonflikter tilbage hos eksempelvis FOA.