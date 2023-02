DM i Skills fandt sine vindere

Mandag 6. februar 2023 kl: 13:16

Af: Reddaktionen

Det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne - DM i Skills - blev i år afholdt i Messe C i Fredericia. Omkring 300 unge var med som deltagere og kæmpede inden for de forskellige fag om at blive landets bedste industritekniker, bager, gulvlægger, møbelpolstrer og så videre.





- Jeg har til dette DM set nogle fuldstændig dedikerede unge mennesker, som bringer en glæde over at være her med sig. Det er virkelig de bedste af de bedste, og det giver en positiv ånd blandt alle de mange mennesker, der har været forbi gennem de sidste tre dage. En positiv ånd over for det at tage en erhvervsuddannelse, siger Søren Heisel, der er formand for SkillsDenmark.





DM i Skills er en særlig demonstration af, hvad de enkelte fag kan, men Søren Heisel bemærkede også, at det i år blev ekstra tydeligt, hvordan unge faglærte også går forrest i forhold til den grønne dagsorden.





- Skills er helt klart blevet mere grønt. På erhvervsuddannelserne rundt i landet har man stor fokus på bæredygtighed, og det kunne man også se på mange af konkurrencestandene, hvor der blev vejet affald, brugt genbrugsmaterialer, minimeret brugen af plastic og så videre. Det er her, den grønne indstilling starter, siger Søren Heisel.





Han glæder sig også over, at nye målgrupper var inviteret med til DM i Skills 2023.





- Vi har denne gang både haft en særlig konkurrence for FGU-elever og haft elever fra det almene gymnasium på rundtur. Og de foreløbige evalueringer viser, at folk ændrer holdning, når de har været med til Skills. Og det er jo lige præcis det, vi er her for. Så disse nye grene på træet skal vandes, så Skills bliver ved med at udvikle sig, fremhæver Søren Heisel.









DM i Skills - 2023 Fag Navn, skole og læreplads Alubygger Benjamin Larsen, EUC Nordvestsjælland, Fazade ApS Anlægsgartner Anton Snedker, Jordbrugets UddannelsesCenter, Anlægsgartner Mulvad og Casper Dam Mogensen, Jordbrugets UddannelsesCenter, SC Anlæg Anlægsstruktør Magnus Berg Schlünzen, AARHUS TECH, Lindaa-Balle Maskinstation A/S og Tobias Abildgaard Rasmussen, AARHUS TECH, Rene Mathiassen A/S Autolakerer Jonas Yde Petersen, College360, Erling Høi-Nielsen A/S Automatiktekniker Christoffer Oliver Husted Christensen, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Schur Technology A/S Bager Julie V. S. Kirkegaard, Uddannelsescenter Holstebro, Bageriet Løgten v/Jan Boe Pedersen Blomsterdekoratør Sofie Scheibner, Aarhus Business College/Handelsfagskolen, Hasle Blomster Brolægger Micke Graversgaard, NEXT Uddannelse København, Dybdal Brolægning ApS og Simon Aaby Brok, NEXT Uddannelse København, Bjørn Nordstrøm og Benny Jensen Bygningsmaler Lærke Rasmussen, EUC Sjælland, Gitte Kofod Bygningssnedker Mads Haugbølle Behrendsen, Roskilde Tekniske Skole, Bjaco Bygningsstruktør Troels Lyndgaard Pedersen, AMU Nordjylland, A. Enggaard A/S og Viktor Busch, AMU Nordjylland, HP BYG A/S Elektriker Jakob Søe Lillelund, TEC, SIF Gruppen A/S Flisemurer Kristian Bak Hansen, EUC Nord, Hæstrup Murerforretning ApS Frisør Thea Voigt-Pedersen, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, CHR IX Coiffure Glarmester Vivien Denise Falke, EUC Nordvestsjælland, Hustømrerne Gourmetslagter Christian Egedal Olsen, ZBC, Munkholm Slagteren Grafisk tekniker Andreas Balleby Hansen, TECHCOLLEGE, Stibo Complete Gulvlægger Mads Bruun Sørensen, Mercantec, Flex Gulvmontering Industritekniker Kasper Bergmann Mortensen, Herningsholm Erhvervsgymnasium, Grundfos A/S Karrosseritekniker Michael Bolvig Hansen, College360, Semler Retail Amager Klejnsmed Mathias Rosendahl Jørgensen, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Thomas Andersen Kok Magnus Lund Hansen, Kold College, Restaurant Værdsat Konditor Nicolai Brøndum, ZBC, Brøndums Bageri Kosmetiker Sophia Munk Nielsen, TECHCOLLEGE, TECHCOLLEGE Lastvognsmekaniker Frederik Brandstrup Worm, TECHCOLLEGE, Im. Stiholt A/S Maskinsnedker Malthe Heering Surrow, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Special-Snedkeriet ApS Mediegrafiker Anders Dissing Dæncker, Herningsholm Erhvervsgymnasium, Clipper Murer Gry Astrup Hansen, Herningsholm Erhvervsgymnasium, Murerfirma Glenn Østergaard Møbelpolstrer Ida Hjelm Hansen, Skive College, Møbelpolstrer Jan Kjær Møbelsnedker Niels Næraa-Nicolajsen, Roskilde Tekniske Skole, Copenhagen Woodwork ApS Personvognsmekaniker Jeppe Præstiin Mikkelsen, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, Autohjørnet Ringkøbing Aps Procesoperatør Morten Wurr Waldstrøm, ZBC, Odsherred Forsyning, Emilie Skovgaard Rasmussen, ZBC, Fujifilm Diosynth Biotechnologies og Andreas Krog Jull Madsen, ZBC, FLC Receptionist Ida Bekker Poulsen, Hotel- og Restaurationsskolen, The Square Skiltetekniker Freja Vejrgang Pedersen, College360, Egotag Skilte & Reklame Slagter Said Baba Mokhtar, ZBC, Danish Crown Smørrebrød og Catering Mathilde Kristensen, AARHUS TECH, Food & Co Social- og sundhedsassistent Signe Gundlach Nielsen, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, Ringkøbing Skjern Kommune Tagdækker Chris Grønbæk, Learnmark Horsens, K.N. Tagdækning Teknisk isolatør Patrick Lykke Bundgaard, AMU SYD, Hovedstadens Isolering ApS Tjener Katja Holm Kjærsgaard Olsen, Hotel- og Restaurantskolen, Dragsholm Slot Tækkemand Johan Andresen, Den jydske Haandværkerskole, Tækkemand Bo Henriksen ApS Tømrer Jacob Munkgaard Sørensen, Herningsholm Erhvervsgymnasium, Tømrerfirmaet Henrik Kristoffersen A/S Urmager Clark Denniston Brown, ZBC, Gronemann Ure Vejgodstransport Sebastian Hvass Frandsen, AMU Nordjylland, Bjørn Madsen Vvs-energispecialist Simon Plauborg, Herningsholm Erhvervsgymnasium, Hanning VVS ApS

