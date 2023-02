Lastbilproducen satte rekord og vandt markedsandele

Mandag 6. februar 2023 kl: 11:55

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen 2022 blev med det høje antal leverede køretøjer det hidtil bedste for Volvo Trucks. Samlet leverede Volvo Trucks, der er repræsenteret over det meste af verden, 145.195 lastbiler i 2022, hvilket var en stigning på 19 procent i forhold ti 2021, hvor antallet endte på 122.525 Volvo-lastbiler globalt.Volvo Trucks øgede også sin markedsandel i segmentet for tunge lastbiler over 16 tons totalvægt på 41 forskellige markeder globalt. Volvo Trucks fremhæver, at de rekordhøje leverancer og stigningen i markedsandele skal ses i lyset af de problemer, der prægede de globale forsyningskæder sidste år.- Set i lyset af den usikre og svære tid, vi lever i, har vi haft et fantastisk år. På trods af udfordringerne i forsyningskæderne med efterfølgende forstyrrelser i produktionen lykkedes det os at øge vores volumener markant og få lastbilerne ud til vores kunder, så de kan vokse og styrke deres forretninger. Det er takket være vores tætte samarbejde med vores leverandører samt det hårde arbejde, der udføres i vores egen organisation og hos vores forhandlere, siger Roger Alm, der er President for Volvo Trucks.I Europa fik Volvo Trucks i 2022 en markedsandel på 18,2 procent, hvilket er den højeste nogensinde, og Volvo Trucks er markedsleder i flere europæiske lande. Virksomheden øgede også sine markedsandele i Nordamerika og Australien til henholdsvis 10,8 procent og 17,0 procent. I Brasilien øgede Volvo Trucks sin markedsandel til 24,6 procent og blev dermed markedsleder for første gang nogensinde.- Vi har med succes lanceret nye produkter og tjenester i løbet af året, og vi har også solgt biler til mange nye kunder. Den feedback, vi får fra kunderne, er, at de virkelig påskønner og værdsætter den høje kvalitet og gode brændstoføkonomi, som kendetegner vores lastbiler. Samtidig roser de også den professionelle og hurtige support, de får fra vores omfattende forhandler- og servicenetværk. Alle disse faktorer bidrager jo til deres egen lønsomhed, fremhæver Roger Alm.Som den første globale producent af tunge lastbiler startede Volvo Trucks sidste år serieproduktion af kraftige, elektriske lastbiler. Leverancerne af el-lastbiler viser en positiv og stigende tendens, og USA, Tyskland, Holland, Norge og Sverige er i dag de største markeder for Volvo Trucks' elektriske lastbiler.- Mange af vores kunder både i Europa og globalt har taget hul på elektrificeringen i løbet af året. De ser tydeligt, at nul-emissionstransport er en voksende og spændende forretningsmulighed. Jeg er meget sikker på, at denne tendens vil fortsætte og hurtigt vokse sig stærkere i de kommende år, siger Roger Alm.