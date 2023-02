Europas CO2-neutrale industri skal i førertrøjen

EU-KOMMISSIONEN:

Torsdag 2. februar 2023 kl: 10:50

Forudsigelige og forenklede lovgivningsmæssige rammer

Hurtigere adgang til finansiering

Forbedring af færdigheder

Åben handel med henblik på modstandsdygtige forsyningskæder

Forudsigelige og forenklede lovgivningsmæssige rammer

Af: Redaktionen Planen bygger på tidligere initiativer og på EU's indre marked og supplerer den igangværende indsats under den europæiske grønne pagt og REPowerEU.Planen er baseret på fire søjler:- Vi har lige nu en sjælden mulighed for at vise vejen med hurtighed, ambition og vilje til at sikre EU's industrielle førerposition i den hurtigt voksende nulemissionsteknologisektor. Europa er fast besluttet på at føre an i cleantech-revolutionen. For vores virksomheder og mennesker betyder det, at færdigheder skal omdannes til kvalitetsjob og innovation til masseproduktion takket være en enklere og hurtigere ramme. Bedre adgang til finansiering vil gøre det muligt for vores centrale cleantechindustrier at vokse hurtigt, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.Planens første søjle handler om enklere lovgivningsmæssige rammer.EU-Kommissionen vil fremsætte forslag om en forordning om en CO2-neutral industri for at opstille mål for en industriel nul-emissionskapacitet og tilvejebringe en lovgivningsmæssig ramme, der egner sig til hurtig udbredelse, ved at sikre forenklet og hurtig godkendelse, fremme europæiske strategiske projekter og udvikle standarder til støtte for opskalering af teknologier i hele det indre marked.



Rammen vil blive suppleret af forordningen om kritiske råstoffer for at sikre tilstrækkelig adgang til disse materialer, såsom sjældne jordarter, der er afgørende for fremstillingen af centrale teknologier, og reformen af elektricitetsmarkedets udformning, så forbrugerne kan drage fordel af de lavere omkostninger ved vedvarende energi.





Hurtigere adgang til finansiering

Planens anden søjle vil fremskynde investeringer og finansiering af cleantech-produktionen i Europa. Offentlig finansiering kan sammen med yderligere fremskridt med den europæiske kapitalmarkedsunion frigøre de enorme beløb i privat finansiering, der er nødvendig for den grønne omstilling. Inden for konkurrencepolitikken sigter EU-Kommissionen mod at sikre lige vilkår på det indre marked og samtidig gøre det lettere for EU-landene at yde den nødvendige støtte til at fremskynde den grønne omstilling. Med henblik herpå vil EU-Kommissionen for at fremskynde og forenkle tildelingen af støtte høre EU-landene om en ændret midlertidig krise- og omstillingsramme for statsstøtte, og den vil revidere den generelle gruppefritagelsesforordning i lyset af den grønne pagt og hæve anmeldelsestærsklerne for støtte til grønne investeringer. Det vil blandt andet bidrage til yderligere at strømline og forenkle godkendelsen af projekter af fælleseuropæisk interesse.



EU-Kommissionen vil også lette anvendelsen af eksisterende EU-midler til finansiering af innovation, fremstilling og udbredelse inden for cleantech. EU-Kommissionen er også i færd med at undersøge mulighederne for at opnå større fælles finansiering på EU-plan for at støtte investeringer i fremstilling af CO2-neutrale teknologier baseret på en løbende vurdering af investeringsbehovene.



EU-Kommissionen vil samarbejde med EU-landene på kort sigt med fokus på REPowerEU, InvestEU og Innovationsfonden om en overgangsløsning for at yde hurtig og målrettet støtte. På mellemlang sigt agter EU-Kommissionen at komme med en strukturel indsats i forhold investeringsbehovene ved at foreslå en europæisk suverænitetsfond i forbindelse med revisionen af den flerårige finansielle ramme inden sommeren 2023.



For at hjælpe EU-landene med at få adgang til REPowerEU-midlerne har EU-Kommissionen vedtaget nye retningslinjer for genopretnings- og resiliensplaner, der forklarer processen med at ændre eksisterende planer og de nærmere bestemmelser for udarbejdelsen af REPowerEU-kapitlerne.





Forbedring af færdigheder

Da mellem 35 procent og 40 procent af alle job kan blive berørt af den grønne omstilling, vil udvikling af de færdigheder, der er nødvendige for at få godt betalt kvalitetsjob, være en prioritet for det europæiske år for færdigheder, og planens tredje søjle vil fokusere på det.



For at udvikle færdighederne for en befolkning med fokus på den grønne omstilling vil EU-Kommissionen foreslå, at der oprettes akademier inden for CO2-neutral industri, som skal udbrede opkvalificerings- og omskolingsprogrammer i strategiske industrier. Den vil også overveje, hvordan man kan kombinere en tilgang med "færdigheder først", der anerkender faktiske færdigheder, med eksisterende tilgang, der er baseret på kvalifikationer, og hvordan til kan lette tredjelandsstatsborgeres adgang til EU's arbejdsmarkeder inden for prioriterede sektorer samt foranstaltninger til at fremme og tilpasse offentlig og privat finansiering til udvikling af færdigheder.





Åben handel med henblik på modstandsdygtige forsyningskæder

Den fjerde søjle handler om globalt samarbejde og om at få handel til at medvirke til den grønne omstilling i henhold til principperne om fair konkurrence og åben handel, der bygger på engagementerne med EU's partnere og arbejdet i Verdenshandelsorganisationen. Med henblik herpå vil EU-Kommissionen fortsat udvikle EU's netværk af frihandelsaftaler og andre former for samarbejde med partnere for at støtte den grønne omstilling. Den vil også undersøge mulighederne for at oprette en gruppe for kritiske råstoffer, der skal samle råstofbrugere og ressourcerige lande for at sikre den globale forsyningssikkerhed gennem et konkurrencedygtigt og diversificeret industrigrundlag, og cleantech-/nulemissionspartnerskaber.



EU-Kommissionen vil også beskytte det indre marked mod illoyal handel i cleantechsektoren og anvende sine instrumenter til at sikre, at udenlandske subsidier ikke forvrider konkurrencen på det indre marked, heller ikke i cleantechsektoren.





Den europæiske grønne pagt, som EU-Kommissionen fremlagde 11. december 2019, fastsætter målet om at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent inden 2050. I den europæiske klimalov stadfæstes EU's tilsagn om klimaneutralitet og det mellemliggende mål om at reducere nettoemissionerne af drivhusgasser med mindst 55 procent senest i 2030 i forhold til 1990-niveauet.







I forbindelse med overgangen til en kulstofneutral økonomi vil Europas konkurrenceevne i høj grad afhænge af evnen til at udvikle og fremstille cleantech, der muliggør denne omstilling.





Den europæiske industriplan for den grønne pagt blev bebudet af kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin tale på Det Verdensøkonomiske Forum i Davos i Schweiz i januar som et initiativ for EU til at styrke sin konkurrencefordel gennem investeringer i ren teknologi og fortsætte vejen mod klimaneutralitet. Den er en reaktion på Det Europæiske Råds opfordring til EU-Kommissionen om inden udgangen af januar 2023 at fremsætte forslag om at mobilisere alle relevante nationale redskaber og EU-værktøjer og forbedre rammebetingelserne for investeringer med henblik på at sikre EU's modstandsdygtighed og konkurrenceevne.





Interesserede kan læse mere her:





Industriplanen for den grønne pagt



Spørgsmål & svar

Faktablad En europæisk grøn pagt EU's industristrategi Vejledning om REPowerEU-kapitler i forbindelse med genopretnings- og resiliensplaner I forbindelse med overgangen til en kulstofneutral økonomi vil Europas konkurrenceevne i høj grad afhænge af evnen til at udvikle og fremstille cleantech, der muliggør denne omstilling.Den europæiske industriplan for den grønne pagt blev bebudet af kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin tale på Det Verdensøkonomiske Forum i Davos i Schweiz i januar som et initiativ for EU til at styrke sin konkurrencefordel gennem investeringer i ren teknologi og fortsætte vejen mod klimaneutralitet. Den er en reaktion på Det Europæiske Råds opfordring til EU-Kommissionen om inden udgangen af januar 2023 at fremsætte forslag om at mobilisere alle relevante nationale redskaber og EU-værktøjer og forbedre rammebetingelserne for investeringer med henblik på at sikre EU's modstandsdygtighed og konkurrenceevne.Interesserede kan læse mere

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.