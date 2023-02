- Svensk-dansk postkoncern omsatte for mindre og fik mindre overskud

Onsdag 1. februar 2023 kl: 13:15

Af: Redaktionen Fra PostNord's kvartalsrapport:

- Det lavere resultat skyldes primært vores svenske virksomhed. Poster, der påvirker sammenligneligheden, på 267 millioner SEK består af omkostninger i forbindelse med omstrukturering af organisationen, siger PostNord's koncernschef, Annemarie Gardshol, i en kommentar.- Vi blev hele året påvirket af udfordrende omverdensfaktorer, der samlet set forårsagede faldende pakkemængder. Vores pakkemængder faldt med fire procent i kvartalet, mens brevmængderne faldt med 13 procent. Desuden er det høje omkostningsniveau uændret, selv om vi i vidt omfang har kunnet kompensere for de højere transportomkostninger med brændstoftillæg og prisstigninger, siger hun videre.Driftsresultatet for hele året 2022 udgjorde 357 millioner svenske kroner mod 2.481 millioner svenske kroner året før. Det justerede driftsresultat udgjorde 666 millioner svenske kroner i 2022 mod 2.260 millioner svenske kroner året før.Annemarie Gardshol oplyser, at PostNord lancerer en ny forretningsorienteret, mere omkostningseffektiv og fladere organisationsstruktur i den svenske del af koncernen for p den måde at gøre det enkelre at tilpasse sig den aktuelle markedssituation.Når det gælder indsatsen med at begrænse CO2-udslippet og målet om at være en fossilfri virksomhed i 2023 oplyser PostNord, at omkring 60 procent af energiforbruget i PostNord's egne køretøjer ved årets udgang var vedvarende energi.PostNord har optaget et lån på 1,2 milliarder svenske kroner i Den Nordiske Investeringsbank (NIB) for at kunne fastholde et højt tempo i klimaomstillingen. Lånet løber over ti år og skal bruges til at forny PostNords køretøjsflåde. Satsningen forventes at reducere udledningen med 20.000 ton om året.I 4. kvartal besluttede PostNord at investere i køretøjer, der drives med vedvarende brændstoffer. I Sverige og Norge investerer koncernen i yderligere 382 el-køretøjer i forskellige størrelser lige fra omdelingsbiler til lastbiler samt 75 biogasdrevne lastbiler.I slutningen af ​​2022 indgik PostNord en ny aftale om udførelse af samfundsopgaven med brevuddeling i Danmark mod kompensation. Den nye aftale løber frem til 31. december. I Sverige er hovedrapporten fra Postfinansieringsutredningen om omfanget og finansieringen af ​​den fremtidige befordringspligtige posttjeneste blevet forelagt regeringen.- Vi vil tage konklusionerne til efterretning og udvikle vores holdning i fremtidige høringssvar til Regeringskansliet, lyder der fra Annemarie Gardshol.Interesserede kan se PostNord's årsrapport her:Engelsk udgave - klikSvensk udgave - klik