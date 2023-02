Leasingselskab sælger trailerflåde

Onsdag 1. februar 2023 kl: 12:45

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen TIP Group, der er en af Europas førende udlejningsvirksomheder inden for lastbiler og trailere, overtager over 1.650 trailere og kundekontrakter fra Euro-Leasing i Danmark. Det betyder, at TIP udvider sin flåde i Danmark med 25 procent.Der er tale om en nyere flåde af gardin- og køletrailere fra forskellige etablerede producenter.TIP Group har hovedsæde i Amsterdam og over 130 afdelinger i 18 lande i Europa og Canada.