Passagertallet i januar manglede godt 10.000

Onsdag 1. februar 2023 kl: 10:17

Af: Redaktionen I januar 2019 var passagertallet på 106.295.

- Når vi kigger på trafikken i januar, så er resultatet meget, som vi forventede. Indenrigstrafikken fortsætter samme fremragende niveau, og udenrigstrafikken er godt på vej, men mangler fortsat mere kapacitet i rejseudbuddet, der kommer med sommerprogrammet i slut marts, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen og fortsætter:





- Derudover havde vi det højeste antal charterrejsende for en januar måned siden 2017, og det giver en meget god indikation på, hvor vi står lige nu. Rejselysten og efterspørgsel på at rejse ud i verden er kun opadgående. Vi hører gang på gang fra blandt andet charterbureauerne, at salget går over al forventning.







Aalborg Lufthavn - passagertal i januar

2019 2020 2021 2022 2023 Indenrigs 62.580 58.254 14.090 41.869 64.576 Udenrigs 32.163 30.080 2.046 10.296 17.503 Charter 11.552 11.832 60 7.030 13.356 I alt 106.295 100.166 16.196 59.195 95.435

(Kilde: Aalborg Lufthavn)

