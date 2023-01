Forhandlere og medarbejdere blev prist

Mandag 30. januar 2023 kl: 10:30

Årets sælgere

Årets ildsjæl

Årets Aftermarket Hero

Iveco Danmarks A/S præmierer følgende i 2023:

Årets Forhandler: HLT Service Aps - Aabenraa

Årets Iveco-Ildsjæl: Karl Knudsen, LKJ Biler -Vejen

Årets Sælger - Light: Lars Overgaard Pedersen, Bache A/S - Aarhus

Årets Sælger - Medium/Heavy: Claus Sommerfeldt, Bache A/S - Vejle

Årets Aftermarket Hero: Rene Graversen, Hoffmann Biler - Silkeborg

Af: Redaktionen IvecoNorth Europe & Baltics business director, Håkan Jönsson (th), overrækker prisen ”Årets IVECO forhandler” til HLT Service-ejer Lars Hansen.Prisen som Årets Forhandler i Danmark gik i år til HLT Service Aps i Aabenraa.- HLT Service Aps har haft et fantastisk år. Med stort drive og engagement har de udviklet hele forretningen til at have den bedste markedsandel i hele Danmark, siger Håkan Jönsson, der er Business Director Iveco North Europe & Baltics.- Værkstedet formår at servicere og reparere alt fra nye og brugte Iveco-varebiler og lastbiler, trækkere og trailere. De har desuden støttet mange lokale aktiviteter og derved øget bevidstheden om Iveco og HLT-service i hele den sønderjyske region, fortsætter han.- Det føles fantastisk at modtage denne pris. Det motiverer os til at blive endnu bedre og tilbyde vores kunder en endnu bedre service, siger HLT Service-ejer Lars Hansen.Lars Overgaard Pedersen fra Bache A/S i Aarhus blev udnævnt som Årets Iveco Daily-varebilssælger, og samme fine titel gik på lastbilsiden til kollegaen Claus Sommerfeldt fra Bache A/S i Vejle.- Baches to topsælgere går langt for en god kundeoplevelse og skaber løsninger der er unik for den enkelt kunde.. Med et altid positivt engagement, bør de selvfølgelig hædres med årets sælgerpriser, siger light salgschef Jeppe Heidemann.Iveco siger også stort tillykke til Karl Knudsen fra den jyske forhandler LKJ Biler i Vejen, som i år fik overrakt Iveco-organisationens helt nye pris ”Årets ildsjæl”.- Karl har solgt Iveco Daily i mere end 38 år, og han er stadig en dygtig og videbegærlig sælger, som deltager på produkt- og sælgerkurser for at dygtiggøre sig selv.Han arbejder altid ud fra devisen om, at kunden skal have den bedste løsning og service. Og så er han en god kollega, som altid er konstruktiv, positiv og dedikeret. Han fortjener virkelig prisen som Iveco’s ildsjæl, siger Jeppe Heidemann.Iveco fokuserer også på at gøre livet lettere for den enkelte chauffør på landevejen, og belønner også de medarbejdere, som gør en stor indsats for det. I år gik Iveco’s kundeservicepris - Iveco Aftermarket Hero - til Rene Graversen fra Hoffmann Biler i Silkeborg.- Rene har et meget stort Iveco-hjerte. Han er særdeles servicemindet og går altid det ekstra skridt for at hjælpe kollegaer og kunder; henter og bringer biler til og fra arbejde, og hvis der mangler et sæt hænder på værkstedet, springer han til, siger Niels Kristensen, der er Head of Customer Service hos Iveco North Europe & Baltics.Iveco har haft et succesfuldt 2022, og med en stor ordreportefølje ser 2023 ud til at blive lige så vellykket.