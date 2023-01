Skiltevasker kører ud i Kolding

Torsdag 26. januar 2023 kl: 09:25

Af: Redaktionen (Foto: Kolding Kommune)Hidtil er kommunens vejskilte ikke blevet rengjort systematisk, men mere ved enkeltstående lejligheder - og med håndkraft.Entreprisechef i Kolding Kommune, Knud Høeg Rasmussen, forklarer, at den nye vaskedel er af samme mærke som eksisterende udstyr, så det kan kobles til en ”robotarm” fra et køretøj, som entreprenørafdelingen råder over i forvejen.Den foreløbige brug af den mekaniske skiltevasker viser høj effektivitet, og med noget tilpasning i opstarten forventes det, at selve robotarmen kan blive endnu mere bevægelig.Knud Høeg Rasmussen forudser, at skiltevaskeren er en god investering, da den formentlig vil betyde færre udgifter til løbende vedligeholdelse.