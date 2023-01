Gassystemet i Danmark opgraderes til mere biogas

Tirsdag 24. januar 2023 kl: 08:56

Fakta om de syv nye anlæg:

Energinet har anmodet om og fået klima-, energi- og forsyningsministerens tilladelse til at bygge seks nye tilbageførelsesanlæg på gassystemet og en såkaldt MR- og kompressorstation. Anlæggene skal forhindre såkaldte biogaslommer - altså delvist lukkede forgreninger af gasdistributionssystemet, hvorfra det ikke er muligt at føre biogas over i det overliggende transmissionssystem

Anlæggene skal fjerne lugtstoffer og komprimere biogassen, så den kan transporteres op i transmissionssystemet. Det skal også bidrage til at gøre det muligt at lagre biogassen i gaslagrene. I 2022 udgjorde biogas 34 procent af det samlede danske gasforbrug. Ambitionen er, at biogas i 2030 skal dække 100 procent af Danmarks gasforbrug

Det samlede anlægsbudget for Energinets projekt er på 773 millioner kroner i faste 2022-priser

Beregninger viser, at det har en potentielt væsentlig samfundsøkonomisk gevinst på 10-19 milliarder kroner, fordi det sikrer, at biogassen kan produceres og komme samfundet til gode

Forbrugerne er med til at betale regningen i kraft af en tarifstigning, der ventes at lande på ca. 8 procent i 2027

Energinet forventer, at anlæggene vil kunne håndtere 10-19 milliarder Nm3 (normalkubikmeter) i 2022-2052. Tidligere analyser pegede på, at der først ville komme udfordringer med biogaslommer efter 2025. Tidsplanen for tilpasning af gassystemet har været lagt derefter. Udfordringen er rykket frem på grund af kraftigt reduceret gasforbrug og øget biogasproduktion

I Danmark produceres biogas først og fremmest af biomasse i form af restprodukter fra landbrug, industri og husholdninger - ressourcer, der ellers ville blive brændt eller spredt på markerne for dér at udlede CO2. Ved i stedet at omdanne det til biogas mindskes udledningerne. SVM-regeringen har som mål at fremrykke og øge dansk biogasproduktion

Af: Redaktionen Danmarks samlede gasforbrug, der består af biogas og naturgas, faldende. Og da den danske biogasproduktion fortsat vokser, udgør den en relativ større og større del af gassen i forhold ti naturgas, der er baseret på energi opsamlet for millioner af år siden.Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) har nu godkendt en ansøgning fra Energinet om at bygge seks nye tilbageførelsesanlæg samt en måler- og regulatorstation med kompressor.Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, der ejer og udvikler el- og gastransmissionssystemet i Danmark. De nye anlæg gør det muligt at transportere biogas ud i det store gastransmissionssystem, når der i det lokale distributionssystem produceres mere biogas, end der efterspørges. Dermed undgås såkaldte biogaslommer, hvor biogas risikerer at gå til spilde.- Vi skal udnytte det fulde potentiale for grøn biogas i Danmark. For hver kubikmeter fossil gas, vi fortrænger ved at erstatte den med biogas, bevæger vi os tættere på at indfri vores klimamål, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).Han peger også på, at med en øget biogasproduktion bliver samfundet mere uafhængig af importeret gas - eksempelvis fra Rusland - samtidig med, at det gavner samfundsøkonomien.Danmarks gassystem blev i sin tid bygget til at transportere naturgas fra Nordsøen og frem til forbrugerne lokalt. I dag er der behov for at sende gas den modsatte vej - fra lokale producenter af biogas og ud i det store transmissionssystem. Hvis der lokalt opstår biogaslommer, hvor biogassen ikke kan afsættes, kan producenterne være nødt til at nedregulere produktionen eller i værste fald brænde overskydende biogas af. Det sidste kaldes flaring. Det medfører reducerede indtægter for biogasproducenterne og er desuden problematisk i en tid med stor usikkerhed om forsyningssikkerheden på gasmarkedet.Derfor skal gassystemet opgraderes, så lokalt produceret biogas i distributionssystemet kan løftes op på det overordnede transmissionssystem og spredes rundt i landet - og potentielt til udlandet. Den opgave skal de nye tilbageførelsesanlæg løse.De syv anlæg, som Energinet har fået ministerens godkendelse til - fem i Jylland, et på Fyn og et på Sjælland - ventes at stå færdige senest i løbet af 2025-2026. Anlæggene løser problemet med biogaslommer på den lange bane.Historisk høje gaspriser og en ambition om at udfase naturgas har imidlertid fremrykket behovet for handling. Ministeren har derfor bedt Energinet om, at etableringen sker i tæt dialog med biogasbranchen og det statslige gasdistributionsselskab, Evida. Samtidig arbejder branchen og myndighederne sammen om midlertidige tiltag, der kan afbøde biogaslommer på den korte bane.