Ny bekendtgørelsen om cabotagekørsel er på vej

Tirsdag 24. januar 2023 kl: 07:43

Af: Redaktionen I bekendtgørelsen tilføjes et dokumentationskrav for chauffører, der under udførelsen af ikke-bilateral transport ønsker at gøre brug af undtagelsen om supplerende aktiviteter, der fremgår af bekendtgørelsens paragraf 3.For at gøre brug af undtagelsen skal chaufføren dokumentere, at den ikke-bilaterale internationale transport udføres i forbindelse med en bilateral international transport.Dokumentationskravet er begrænset til vejsidekontrollen og skal alene fremvises ved anmodning af kontrolpersonalet på vejsiden.Dokumentationen skal være et bevis på den bilaterale internationale transport enten i form af fragtbreve, e-CMR eller dokumentation omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. marts 2023. Høringsfristen er 26. januar 2023Interesserede kan se udkastet til bekendtgørelsen