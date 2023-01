- Det er tom symbolpolitik

TRANSPORTORGANISATION OM FIRE LANDES ØNSKE OM STOP FOR SALG AF DIESELLASTBILER:

Mandag 23. januar 2023 kl: 11:26

Af: Redaktionen Hvis regeringen vil have grønne lastbiler på vejene, må de først vise, hvordan det bliver attraktivt og sikkert for vognmændene at investere i el, lyder det fra ITD.





I opfordringen til EU-Kommissionen sætter landene ikke årstal på, hvornår de ønsker, at et forbud skal træde i kraft i EU. Men fra 2030 vil Danmark og de øvrige lande have skærpet kravene til nye lastbilers CO2-udledning.







De fire lande beder også EU-Kommissionen om at sætte mere fart på de nye CO2-krav til lastbiler, som ventes at komme i 2023.





- Hvis regeringen rent faktisk ønsker at udfase diesellastbilerne og erstatte dem med el-lastbiler og andre nul-emissionsteknologier, så må de komme med noget bedre end tåget snak om et kommende forbud i EU, siger John A. Skovrup, der er bestyrelsesformand i ITD.





ITD kalder det for tom symbolpolitik, når klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) vil forbyde salg af fossile lastbiler, uden at vise, hvordan man vil sikre, at alternativet til diesel er klar.





- Vi er skeptiske over for forbud, når regeringen slet ikke er klar med en grøn plan for lastbilerne, der kan vise, hvordan branchen og teknologien bliver klar til skiftet. For hvis der ikke er et grønt alternativ på den anden side af et forbud, så står både branchen og EU-landene med håret i postkassen, siger John A. Skovrup videre.







I stedet efterlyser ITD, at SVM-Regeringen går i gang med at lægge sporene ud for omstillingen. For ifølge ITD er det afgørende, at teknologien er klar og prisen er til at betale. Hele markedet skal med andre ord gøres klar til at understøtte skiftet til el-lastbiler, før man kan tale om forbud.







- Vi kan godt se, at skriften på væggen er grøn, og vognmændene vil hellere end gerne investere i el-lastbiler. Men vi skal altså være sikre på at ladeinfrastrukturen er klar, at teknologien kan løfte opgaverne og at forsyningssikkerheden er i orden først, siger John A. Skovrup og fortsætter.







- Så vi havde hellere set, at regeringen kom med en klar plan for, hvordan det bliver attraktivt at lave skiftet til el, og hvordan vi hurtigst kommer derhen.







I henvendelsen peger de fire lande på, at der kommer flere og flere nulemissionslastbiler på markedet til en mere og mere acceptabel pris. Men det er ikke et billede, som ITD kan genkende. Ifølge ITD koster en el-lastbil i dag over tre gange så meget som en diesel-lastbil.





