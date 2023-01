Vejafgift var øverst på dagsorden

VOGNMANDSORGANISATION MØDTES MED TRANSPORTMINISTEREN:

Fredag 20. januar 2023 kl: 13:28

DTL skubber på syv-akslede vogntog

Af: Redaktionen - Venstre er i øjeblikket ved at finde sine ben i denne sag, og det var rart, at ministeren kunne høre argumentationen imod afgiften fra erhvervets egen mund. Vi præsenterede ham for det alternative forslag om en samlet forhøjet CO2-afgift på diesel og benzin - tilstrækkelig lav til at undgå grænsehandel, men tilstrækkelig høj til at opnå en dobbelt CO2-gevinst til en lavere omkostning og det samme provenu, siger Erik Østergaard, der er DTL's administrereden direktør.Også optimeringen af køretøjernes vægt og dimensioner, som følger af den politiske aftale fra juni 2022, blev drøftet på fredagens møde.- DTL har som helhed store forventninger til en udmøntning af de åbenlyse gevinster for samfundet, klimaet og vognmandserhvervet. Lavt hængende frugter, som også er blevet dokumenteret af ministerens eget ministerium, siger Erik Østergaard.På mødet tilkendegav DTL, at myndighederne efter organisationens opfattelse var fodslæbende, når det angår syv-akslede vogntog. Alle vogntogstyper får med aftalen et par tons ekstra, når det gælder den maksimale vogntogsvægt - dog ikke de syv-akslede vogntog, som fortsat maksimalt må veje 56 tons. Dermed bliver en stor del af den tungeste transport ikke omfattet af de nye regler, påpeger DTL.De syv-akslede vogntog bliver især brugt til entreprenørkørsel, kørslen for landbrug, industri med mere. Det er en sag, som DTL vil vedblive med at arbejde på over for ministeriet, for der er meget store CO2 besparelser på den konto.Også P-afgifterne, der ikke bliver opkrævet hos de udenlandske vognmænd, når de overtræder reglerne om 25 timers parkering på landets rastepladser blev berørt. Den foregående S-Regerings transportminister skubbede Færdselsstyrelsens samarbejde med opkrævningsfirmaet EPC ned af brættet og varslede, at hun agtede at tage andre midler i brug. Det nåede hun ikke før valget. Men DTL's direktør fornemmede på mødet, at den ny transportminister fra Venstre, vil følge stilen og sætte hårdt ind på, at der kommer styr på opkrævningsproblemerne.- Jeg oplevede i al fald en meget målrettet minister på dette punkt, siger Erik Østergaard.







Endelig var situationen med PostNord og eventuelle ændringer af postlovgivningen på bordet.





- Den sag har så meget opmærksomhed politisk og erhvervsmæssigt, at ministeren nok skal se sig selv på banen i løbet af dette folketingsår. Den er i al fald kridtet op, så ingen er i tvivl om, hvad erhvervet mener, der skal ske, understreger Erik Østergaard.





