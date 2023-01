Færre og færre lønmodtagere deltager i voksen- og efteruddannelse

Fredag 20. januar 2023 kl: 13:01

Samtlige brancher oplever fald

Deltagelsen i offentlig videre- og efteruddannelse (VEU) er faldet blandt ufaglærte og faglærte lønmodtagere. I 2010 deltog omkring hver fjerde ufaglærte eller faglærte lønmodtager i offentlig VEU. De seneste tal fra 2021 viser, at deltagelsen pr. år er faldet til omkring det halve

Det er især brugen af erhvervsrettede kurser, der er faldet. Faldet er bredt funderet på tværs af brancher

Faglærtes brug af videregående VEU er dog steget hen over perioden, selvom niveauet fortsat er lavt. I 2009 deltog 1,2 procent af de faglærte lønmodtagere i videregående VEU. I 2021 var tallet steget til 2,3 procent

Tal fra Eurostat viser, at deltagelsen også er faldet blandt ufaglærte og faglærte, når man anvender en bredere definition på efteruddannelsesaktiviteten end de offentlige kurser

Af: Redaktionen Ifølge analysen, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Eurostat, deltog cirka 26 procent af de faglærte og 25 procent af de ufaglærte i offentlige videre- og efteruddannelseskurser (VEU) i 2010. I 2021 var det henholdsvis 12 procent og 14 procent. Deltagelsen falder også, hvis man tæller efteruddannelse i privat regi med.- Den negative udvikling sker på trods af et stigende behov for at opkvalificere og efteruddanne lønmodtagerne. Der er nemlig et øget kompetencebehov på arbejdsmarkedet, og det vil uden tvivl fortsætte, siger Lars Andersen, der er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.- Vi mener helt bestemt, at der er et stort uforløst potentiale her. I 2030 kommer vi til at mangle cirka 100.000 faglærte, samtidig med at antallet af ufaglærte job falder. Derfor er det spildt, at man ikke formår at udnytte muligheden for opkvalificering og efteruddannelse i større grad, end vi ser, siger Lars Andersen videre.Både for ufaglærte og faglærte er det især brugen af erhvervsrettede kurser, der er faldet siden 2009. Tallene viser, at mindre end hver tiende deltog i mindst ét erhvervsrettet offentligt VEU-tilbud i 2021.Den faldende deltagelse i erhvervsrettet videre- og efteruddannelser gør sig gældende for samtlige brancher. Faldet er særligt stort inden for ”industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed”, hvor deltagelsen er faldet med cirka 17 procentpoint i perioden 2009 til 2021.Inden for ”bygge og anlæg” og ”handel og transport” er faldet ligeledes stort.- Vi ved, at manglende motivation fra både medarbejderne og virksomhederne er en barriere for efteruddannelse. Mange virksomheder siger ligefrem, at de ikke ser et behov for det. Det er paradoksalt, når man hører virksomhederne ofte skrige på mere kvalificeret arbejdskraft, siger Lars Andersen.





Interesserede kan se analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her:





Udviklingen i deltagelsen i offentlig VEU







År Ufaglærte Faglærte 2009 24,3 procent 24,3 procent 2010 25,1 procent 26,2 procent 2011 21,9 procent 22,4 procent 2012 20,2 procent 19,5 procent 2013 18,6 procent 17,9 procent 2014 18,1 procent 17,1 procent 2015 17,5 procent 16,1 procent 2016 16,5 procent 14,9 procent 2017 16 procent 14,5 procent 2018 16,8 procent 14,8 procent 2019 17,7 procent 15,6 procent 2020 15,5 procent 13,3 procent 2021 14,1 procent 12,2 procent Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik som har deltaget i et offentligt VEU-kursus i løbet af året.

Oversigten viser andelen af lønmodtagere mellem 30 og 50 år,