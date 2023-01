Knap tre milllioner var i job i november sidste år

Fredag 20. januar 2023 kl: 11:41

Af: Redaktionen Ser man på den private sektor, er der kommet godt 2.500 flere lønmodtagere fra oktober til november. I samme periode er der kommet godt 1.700 flere offentligt ansatte.- Som ny beskæftigelsesminister er det en fantastisk nyhed, at beskæftigelsen stiger efter den flotte rekord, der blev sat tilbage i oktober. Det er glædeligt – ikke blot for den enkelte – men alle, der er blevet en del af det arbejdende fællesskab. Det giver os et stærkt fundament at stå på i de her økonomisk usikre tider, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og fortsætter:- Vi er nået langt med at styrke beskæftigelsen, men vi er ikke i mål. Derfor planlægger vi at sætte gang i reformer, der på sigt vil øge beskæftigelsen med 45.000 personer. Det er med til at fremtidssikre vores fantastiske samfund og arbejdsmarked. Og det er en opgave, jeg ser meget frem til at drøfte sammen med Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter.