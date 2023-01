Lastbilvirksomhed byggede selv sin nye trækker op

Fredag 20. januar 2023 kl: 11:23

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede trækker skal sammen med NMT’s øvrige 14 lastbiler blandt andet bruges til specialtransporter med hurtigløbere og sengetrailere med eksempelvis store gaffeltrucks, maskiner, både og stålkonstruktioner på ladet.Den nye R 530 følger efter en R 660, som NMT fik leveret af Stiholt som ny for omkring et halvt år siden. Den har gjort det så godt på eksempelvis brændstoføkonomi, at NMT’s indehaver, Jens Christian Langkilde Jacobsen, slog til, da Dennis Andersen fra Stiholt kom forbi med et godt tilbud på et R 530-chassis.Efter en hurtig handel gik NMT i gang med selv at opbygge bilen. Og efter en gang maling af blandt andet opbygning og andre detaljer hos Klarup Autolakering ApS var den klar til indsats.Bilen har en drivline med en 16,4-liters V8’er på 530 hk/2.800 Nm forrest, en 14-trins gearkasse med fuldautomatisk Opticruise gearskiftesystem af nyeste generation i midten samt en enkeltreduceret bagaksel med et ekstra kraftigt bagtøj med 2,69:1 i udveksling.Førerhuset er udstyret med originale dele fra Scania's tilbehørsprogram i form af blandt andet læderpakke på sæder, dørsider og gulv, infotainmentpakke med ekstra stort musikanlæg og integreret navigation, klimapakke med fuldautomatisk klimaanlæg samt ekstra motor- og kabinevarmer.