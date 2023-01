Højteknologisk kranproduktion i Aarhus-området bliver bygget op i Vendsyssel

Torsdag 19. januar 2023 kl: 13:49

Fabriksafsnit i miniformat



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen HMF er en klassisk dansk produktionsvirksomhed, hvor digitalisering, automatisering og udnyttelse af data løbende får større betydning i virksomhedens værdikæde. Som et led i denne udvikling har HMF valgt Migatronic Automation som leverandør og samarbejdspartner til at skabe og etablere en ny, højteknologisk svejseproduktion.Kranproducenten har planer om at udvikle en højteknologisk produktion, hvor både produktion og data kommer til at spille en væsentlig rolle i virksomhedens digitale udvikling. Målet er i sidste ende at skabe bedre kundeoplevelser og desuden fremtidssikre produktionen og dermed bevare arbejdspladser i Danmark.Samarbejdet med Migatronic Automation er derfor et vigtigt skridt i denne retning, og de to virksomheder har startet et pilotprojekt op, kaldet Future Lab, der handler om at lave et midlertidigt fabriksafsnit. Formålet er at teste, hvordan man opbygger et fuldautomatisk setup på nogle af de arbejdsgange, HMF har i deres svejseproduktion dag.- Automatiseringen er en vigtig brik i vores digitale udvikling for blandt andet at skabe bedre kundeoplevelser. Helt grundlæggende har vi planer om at skabe et digitalt flow for hele processen, fra en ny kran skabes i R&D, til kranen lanceres kommercielt på markedet, så vi kan understøtte og hjælpe vores kunder gennem hele kranens levetid. Vi har allerede implementeret systemer, som gør det muligt at dele krandata og informationer på tværs af online-platforme, og nu går vi skridtet videre med mere automatisering og robotteknologi i vores produktion, siger Christian Myrhøj, der er projektleder ved HMF Group A/S.Overordnet skal digitalisering og automatisering være med til at sikre en mere ensartet, effektiv og skalérbar kranproduktion. Desuden skal det skabe en forbedret sporbarhed af kranerne og de krankomponenter, de består af, således at man fra hovedkontoret eksempelvis hurtigere kan finde og sende den præcise reservedel til den pågældende kran i marken.Pilotprojektet Future Lab udvikles på en utraditionel måde, da det ikke bliver bygget på HMF’s eget fabriksanlæg i Højbjerg, men hos Migatronic Automation i Aabybro i Nordjylland. Her er der både lokaler samt adgang til de specialister, der for alvor skal rykke grænserne for fremtidens fabrik.- Vi er allerede godt i gang med at etablere det nye fabriksområde i miniskala, hvor HMF’s fremtidige svejseproduktion skal forfines med blandt andet tests af nye svejserobotløsninger, automatisk transport af emner, produktionsstyringssystemer og meget mere. De data, maskinerne genererer, kommer til at danne baggrund for HMF’s videre arbejde med automatiseringsprocesser i fremstillingen af kraner, siger Project Sales Manager hos Migatronic Automation, Klaus Waenerlund Kristensen.Future Lab er et utroligt spændende projekt, hvor vi har et stort fokus på HMF’s fremtidige ønsker. Dette var også hovedårsagen til, at vi valgte at stille vores egne lokaler til rådighed, hvor vi blandt andet kan følge udviklingsprocessen tæt og sikre, at alle HMF’s krav bliver indfriet, siger han videre.Når det midlertidige fabriksafsnit kører med en stabil, datadrevet produktion, vil det automatiserede produktionssystem efterfølgende blive indarbejdet i HMF’s nuværende produktion i Højbjerg ved Aarhus - og på sigt i en ny fabrik. Pilotprojektet ventes færdig i løbet af 2023.