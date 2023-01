Spøgelsesbilisten var chauffør i en lastbil

Torsdag 19. januar 2023 kl: 12:35

Af: Redaktionen En politipatrulje var kort tid efter på stedet, og den potentielt farlige situation blev afværget ved, at lastbilchaufføren fik manøvreret lastbilen ind i en vejlomme på motorvejen. Motorvejen blev afspærret, så lastbilchaufføren sikkert kunne køre op og vende ved afkørsel 49. Chaufføren var ikke påvirket og alt tyder på, at det var en kørefejl, som var årsag til episoden.Den 56-årige lastbilchauffør betalte en bøde på 2.000 kroner og fik lov at køre videre - i den rigtige retning.