Politiet søger vidner til vanvidskørsel på motorvej ved Aarhus

Torsdag 19. januar 2023 kl: 09:49

Af: Redaktionen En patrulje måtte onsdag klokken 21.42 bremse hårdt op i en rundkørsel, da den 29-årige kom kørende i høj fart mod færdselsretningen op ad en tilkørselsrampe ved Lystrup nord for selve Aarhus. Betjentene satte blink og sirener til, men i stedet for at standse satte bilisten farten op og kørte nu ned ad frakørselsrampen og ud på Djurslandsmotorvejen, hvor han kørte mod færdselsretningen i østlig retning.Patruljen kørte efter, men holdt sig i nødsporet, mens bilisten fortsatte med en hastighed, som patruljen vurderede til mindst 150 km/t. Undervejs observerede betjentene tre-fire biler, der kørte på motorvejen - de bilister vil Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra.Den 29-årige trak fra politiet, men de nåede at se, at han kørte op ad en tilkørselsrampe ved afkørsel 17 i Hjortshøj. Her mistede han kontrollen over bilen og ramte ind autoværnet på den østlige side af Mejlbyvej.

Sigtet for en lang række forhold

Da patruljen kort efter kom frem, blev den 29-årige mand bag rattet hurtigt anholdt. Han havde nogle mindre skrammer, men var umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade. På passagersædet sad en 17-årig ung kvinde, der var i familie med den 29-årige. Hun var umiddelbart heller ikke kommet alvorligt til skade.





Den 29-årige er i første omgang sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed, for narkokørsel, for ikke at have fulgt politiets anvisninger og for en række færdselsforseelser. Derudover blev han sigtet for overtrædelse af knivloven, da han under visitationen blev fundet i besiddelse af en kniv.





Det er endnu uvist, hvem der ejer bilen, men køretøjet er foreløbigt beslaglagt med henblik på konfiskation.





Østjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med vidner til den 29-åriges kørsel. Oplysninger kan gives til politiet på tlf. 114.





Den 29-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus torsdag først på eftermiddagen med henblik på varetægtsfængsling.





