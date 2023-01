Energiselskab får ny økonomidirektør

Onsdag 18. januar 2023 kl: 13:37

Thor Skov Jørgensen tiltræder sin stilling i OK i april.

Af: Redaktionen Thor Skov Jørgensen, der er 40 år, har senest været Executive Vice President Digital og E-commerce i Salling Group, hvor han startede i 2014 - først som driftsdirektør i Netto og efterfølgende som direktør i Føtex. Før karrieren i Salling Group var han konsulent for Boston Consulting Group.- Thor Skov Jørgensen har i sin karriere vist, at han kan opbygge og udvikle en forretning og samtidigt arbejde struktureret med de bagvedliggende processer og systemer. Det er egenskaber, som OK vil nyde godt af i takt med, at vi øger vores investeringer markant i E-mobilitet, salg af el og nye energiløsninger. Jeg er også helt overbevist om, at Thor vil blive en meget vellidt kollega, som kan bidrage til de rigtige diskussioner i arbejdet med at udvikle OK's forretningsmodel i et energimarked i rivende udvikling. Det glæder jeg mig meget til, siger OK's administrerende direktør (CEO) Michael Løve.Michael Løve peger på, at Thor Skov Jørgensen kommer med i OK's ledelse i en tid, hvor OK’s forretningsområder inden for energi undergår meget store forandringer.OK har i de senere år opnået en betydelig vækst på stort set alle forretningsområder og er gået ind på nye områder som varmepumpemarkedet, markedet for e-mobilitet og investerer generelt massivt i elmarkedet.Som kommende CFO betegner Thor Skov Jørgensen jobbet i OK som en ualmindelig spændende mulighed, fordi OK er et bredt funderet energiselskab, der er i gang med at finde nye veje.- Det vil jeg gerne være med til, og jeg er overbevist om, at jeg har noget at trække på i den sammenhæng. Jeg kommer med erfaring fra en udpræget driftsorganisation, som hele tiden har skullet udvikle sig. Og uden at sammenligne kan jeg godt lide at tanken om, at OK både skal fastholde en styrkeposition på eksisterende markeder, samtidig med, at vi uomtvisteligt skal bygge noget nyt op, siger Thor Skov Jørgensen.Thor Skov Jørgensen er født i København, har gået i folkeskole i henholdsvis Mariager og Holland, og så tog han sin studentereksamen i Vejle. Han er i dag bosat i Aarhus med sin hustru og tre børn.