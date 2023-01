Havn på toppen sælger mere strøm

Tirsdag 17. januar 2023 kl: 11:42

Af: Redaktionen Skagen Havn kunne i 2022 konstatere en markant vækst i salget af landstrøm til skibe i havnen. I alt blev der solgt 3,1 millioner kWh i 2022 mod 1,6 millioner kWh i 2021.Skagen Havn har løbende haft fokus på prissætningen af landstrøm, så det udover at være et bæredygtigt alternativ til generator drift, også er et økonomisk attraktivt tilbud.Det er lykkedes at få mange til at benytte landstrømmen, men særligt én gruppe af fartøjer tregner sig for væksten - de store pelagiske fiskefartøjer. Tidligere har Skagen Havn ikke kunnet tilbyde landstrøm til dem, fordi man ikke har haft den tilstrækkelige kapacitet - spændingsniveauer og frekvenser.- Det er positivt at flere og flere fartøjer vælger løsningen med landstrøm, når de ligger ved kaj. Støjniveauet bliver markant reduceret når fartøjerne tilkobles landstrøm i stedet for brug af deres dieselmotorer, samtidig med at det højner luftkvaliteten. Det er således godt både for nærområdet og for miljøet. Det viser at vores store investering har båret frugt, siger direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen.Skagen Havn har investeret 10 millioner kroner i landstrømsanlægget med bæredygtighed og den grønne omstilling in mente.Skagen Havn er med i flere EU-projekter, der har fokus på landstrøm. Der arbejdes med løsninger for et mobilt landstrømsanlæg, hvor fleksibiliteten er i højsædet, samt muligheder for tilkobling til landstrøm i forbindelse med losning af pelagiske fartøjer.