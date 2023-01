Vi får færre breve, men henter flere pakker i butikker og bokse

PAKKER OG POST:

Tirsdag 17. januar 2023 kl: 10:06

Hvor meget falder mængden af de breve, vi sender til hinanden?

Hvor mange postbutikker og pakkebokse har PostNord Danmark åbnet de seneste år?

Hvad klager kunderne over hos postvirksomhederne?

Flere postbutikker og bokse til pakker



163 klagesager over en af de 12 postvirksomheder



Postvirksomheder i Danmark:

Bladkompagniet A/S

By-Expressen ApS

Bornholms Tidende A/S

Dansk Avis Omdeling A/S (DAO)

Jysk Fynske Medier P/S

GLS Denmark A/S

JB Omdeling

Det Nordjyske Mediehus

PHP SERVICE ApS

PostNord Danmark A/S

Salling Group A/S

Samdistributionsselskabet Midt-Vest A/S

Af: Redaktionen Ovennævnte spørgsmål og flere andre kan man finde svar på i Trafikstyrelsens Redegørelse 2021 om det danske postmarkeds tilstand og udvikling.Trafikstyrelsen følger udviklingen på det danske postmarked ved at indsamle data fra aktuelt 12 postvirksomheder inklusiv PostNord Danmark, der har den landsdækkende pligt til at dele breve ud. Oplysningerne er med til at sikre, at Trafikstyrelsen kan føre tilsyn og behandle klager over virksomhederne på et oplyst grundlag.Trafikstyrelsens Redegørelse 2021 om det danske postmarkeds tilstand og udvikling viser, at postmarkedet er og har været under forandring.- Vores årlige redegørelse bekræfter de seneste års klare tendens; nemlig at udviklingen med færre breve og flere pakker fortsætter, primært fordi vi får flere breve digitalt og køber flere varer på nettet. siger kontorchef i Trafikstyrelsen, Line Elikofer, og fortsætter:- Det er vores forsigtige vurdering, at den samlede pakkemængde i 2021 udgjorde omkring 174 millioner pakker. Dermed var mængden af pakker for første gang oppe på niveau med mængden af breve, der i 2021 lå på 181 millioner.Ifølge Line Elikofer medfører udviklingen på postmarkedet også forandringer hos PostNord Danmark, der i de seneste år har åbnet flere postbutikker og etableret flere selvbetjeningssteder rundt om i landet til at håndtere især pakker, men også breve.Den store mængde pakker betyder, at PostNord Danmark har tilpasset sig markedet ved at etablere flere postbutikker med personlig betjening. I 2016 havde postvirksomheden eksempelvis 193 postbutikker, mens tallet i 2021 var oppe på 476. Også antallet af selvbetjente bokse til pakker er steget betydeligt. Her er der tale om mere end en tredobling fra 2016, hvor der var 467 bokse, til 1.740 bokse i 2021.I 2021 har Trafikstyrelsen ifølge redegørelsen behandlet 163 sager, hvor borgere har klaget over en af de 12 postvirksomheder. I alle tilfælde er sagerne i gennemsnit blevet behandlet væsentligt under det fastsatte servicemål på 6 til 10 uger. Antal klager skal sammenholdes med et årligt antal breve på knap 181 millioner og et stigende pakkemarked.- Langt de fleste klager over en utilfredsstillende levering af post eller utilstrækkelig erstatning for pakker, der er blevet beskadiget under transporten. De fleste klager over pakker, der er beskadiget eller bortkommet, siger Line Elikofer.Trafikstyrelsen tjekker også, at postvirksomhederne lever op til Postloven ved at offentliggøre, hvor mange breve og pakker de distribuerer ud til kunderne. Desuden holder Trafikstyrelsen øje med, at virksomhederne gennemfører servicemålinger og redegør for antallet af klager, og hvordan de er behandlet.Interesserede kan læse Trafikstyrelsens Redegørelse for 2021 om det danske postmarkeds tilstand og udvikling