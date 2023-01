- Fransk politi beslaglagde forfalskede tobaksvarer til en værdi af 17 millioner euro

Tirsdag 17. januar 2023 kl: 04:41



Betjentene fra Gendarmerie Nationale afdækkede den underjordiske fabrik, der forfalskede cigaretter i store mængder. Fabrikken var delt i tre separate zoner - en af zonerne var dedikeret til forarbejdning af råtobak til fremstilling af cigaretter i pakker mærket som velkendte mærker, der sælges på det lovlige marked. En anden zone var dedikeret til opbevaring af store kasser med forfalskede cigaretter. Den tredje zone blev brugt som opholdsområde for arbejderne med omkring 15 senge, køkken og stue. Det gjorde det muligt for arbejderne at bo på fabrikken fuldstændig afskåret fra verden udenfor.







Under razziaerne beslaglagde betjentene over 100 tons ulovlige produkter, herunder 55 tons cigaretter i kasser (19,4 millioner cigaretter og 15 tons opskåret tobak), 50 tons emballagematerialer såsom papir, filtre og etiketter, samt 18 tons affald fra cigaretproduktionsprocessen. Den anslåede værdi af den beslaglagte tobak var omkring 17 millioner euro. Derudover beslaglagde betjentene køretøjer, fabriksmaskiner og elektronisk udstyr.









Beslaglæggelserne omfattede også over et ton fødevarer, som senere blev doneret til fødevarebanker. Den beslaglagte tobak og de forfalskede produkter blev destrueret.