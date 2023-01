Trepartsaftale om styrket voksen-, efter- og videreuddannelse er forlænget

Tirsdag 17. januar 2023 kl: 00:53

Om trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse:

I lovgivningen, der implementerede aftalen om VEU-trepart fra 2017, er der indbygget solnedgangsklausuler. Det betyder, at de lovbunde initiativer automatisk ville udgå af lovgivningen, og at retstilstanden ville være blevet ført tilbage til før VEU-trepartsaftalen fra 2017, hvis ikke aftalen var blevet forlænget.

Af: Redaktionen Folketinget vedtog kort før jul en hastelov, der udmøntede den trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen- efter- og videreuddannelse, som den tidligere S-regering indgik med arbejdsmarkedets parter i september 2022. Trepartsaftalen havde til formål at forlænge trepartsaftalen fra 2017 i endnu et år til og med 2023.Der er med aftalen afsat 342,6 millioner kroner i 2023 til at styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.Forlængelsen af trepartsaftalen betyder blandt andet, at der i 2023 fastholdes forhøjet forsørgelse for kursister på efteruddannelse. Det betyder også, at kravet om prøver i AMU opretholdes. På Forberedende Voksenuddannelse (FVU) betyder forlængelsen, at it og engelsk fortsat kan udbydes.Som noget nyt bortfalder bestemmelsen om, at AMU-udbudsrunder skal afholdes hvert fjerde år. Det betyder, at der ikke vil skulle afholdes en ny udbudsrunde i 2023.Interesserede kan læse mere om trepartsaftalen om forlængelse fra 30. september 2022