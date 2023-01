Renovationsbiler har særlig dør mod vejsiden

Mandag 16. januar 2023 kl: 12:06

Af: Redaktionen De to nye to-akslede Scania'er skal indgå i en flåde på godt 30 renovationslastbiler. De har begge det ekstra lave og frembyggede L-førerhus, som giver gode ind- og udstigningsforhold, og så har Nordværk også specificeret førerhusene med Scania's såkaldte Citydoor i højre side. Det er en svingdør af glas, der åbner indad i førerhuset, som det kendes fra bybusser. Dermed forbedres adgangsforholdene yderligere, ligesom glasdøren forbedrer udsynet i højre side for chaufføren.- Bilerne skal primært anvendes til indsamling af husholdningsaffald i sommerhusområderne - fra Løkken i syd til Skiveren i nord. Her har chaufføren rigtig mange ind- og udstigninger hver dag, hvor det meget lave førerhus og den nye Citydoor rigtig kommer til deres ret, siger Peter L. Kristensen, der er afdelingsleder for transport og logistik i Nordværk og ansvarlig for indkøb af lastbilerne.- Vi involverer altid chaufførerne, når det gælder specifikationer og opbygning af bilerne. Det er deres daglige arbejdsredskaber, så derfor er det kun rimeligt, at de bliver taget med på råd. Her har vi også haft en rigtig god dialog med Stiholt, så bilerne er blevet indrettet så praktiske og effektive som muligt, siger han videre.De to nye renovationsbiler er opbygget med NTM 13 KG- 2B affaldskomprimatorer, som Stiholt Hydraulic har leveret. Der er tale om komprimatorer med to kamre, så bilerne kan indsamle flere forskellige affaldsfraktioner ad gangen. Bilerne kan eksempelvis indsamle restaffald og madaffald den ene uge samt plast, metal eller papir den anden uge. Af hensyn til fremkommeligheden i sommerhusområderne er bilerne meget korte med en akselafstand på 3.600 mm, hvilket er lidt kortere end en normal sættevognstrækker.De nye Scania L250 erstatter et par ældre renovationsbiler, der var udrustet med affaldskomprimatorer med et enkelt kammer. Det er Stiholts lastbilsælger Dennis Andersen, der har leveret Scania-chassiserne, mens sælger Søren Bach fra Stiholt Hydraulic i Aalborg har leveret NTM-affaldskomprimatorerne.











© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.