Seks nye modeller i super-udgaver skal køre mælk og ost fra Thise Mejeri

Fredag 13. januar 2023 kl: 10:48

Udsigt til otte procent brændstofbesparelse



Om de seks nye biler til Thise Mejeri:



S-modellerne:

Tre-akslede trækkere, 13-liters Super-motor på 500 hk, fuld luftaffjedring, gearkasse med retarder, LED Premium lyspakke, Driver+ chaufførpakke, skivebremser, Adaptive Cruise Control, LDW vognbane kollision advarsel, Advanced Emergency Braking,



G-modellen:

Tre-akslet, 13-liters Super-motor på 500 hk, gearkasse med retarder, sort læder polstringspakke, fartpilot med active prediction, bagtøj med bagtøjsudveksling 2,59:1, arbejdslys bagerst på førerhuset i top, arbejdslys ved chassis-bagende, LED-lygter monteret på sidespoiler.

Bilerne er solgt og leveret af Jens Madsen fra Scania, Hobro.





Om Thise Mejeri:

Thise Mejeri a.m.b.a., der producerer økologiske mælkeprodukter, blev etableret i 1988 i Thise i Salling af syv økologiske mælkeproducenter

I dag er Thise Mejeri, der beskæftiger omkring 250 medarbejdere, Danmarks næststørste producent af økologiske mælkeprodukter





Af: Redaktionen De seks nye Scania'er er fem S-modeller og en G-model - alle med 500 hk motorer i form af Scania's nye 13 liters Super-motorer - stod på pladsen ved Thise Mejeri, da nøglerne skulle skifte hænder. Thise Mejeri har en vognpark på 11 biler, og de seks nye erstatter seks ældre Scania'er, der trængte til udskiftning.De fem S-trækkere skal alle køre med køletrailere og får hver enten to eller tre chauffører på, der kører skiftehold fra Thise i Salling til Brøndby og Aarhus.Den mindre G-model skal køre med tankvogn og indsamle mælk fra de omkringliggende gårde til Thise Mejeri.Thise Mejeri er i dag Danmarks næststørste økologiske mejeri og ejet af dem, der producerer mælken - andelshaverne. Thise Mejeri betegner sig selv som nytænkende med fem kerneværdier, hvor det at udvikle økologien og producere velsmagende fødevarer på et bæredygtigt grundlag samt respekt for råvaren, mælken, er to af de vigtige værdier i mejeriets værdigrundlag.Thise Mejeri valgte Scania som leverandør af nye biler af flere grunde - blandt andet de nye 13-liters Super-motorers brændstoføkonomi.- Vi havde Scania inden og var godt tilfredse med serviceniveauet, samt at værksteder ligger godt placeret i forhold til vores kørselsmønster. Dertil en udsigt til at kunne nå otte procent i brændstofbesparelse. Det gjorde udfaldet i forhold til vores valg, siger Nick Nørreby, der er logistik-, indkøb- og planlægningschef hos Thise Mejeri.Han og kollegerne på mejeriet kigger meget på brændstofforbrug i den daglige kørsel. Hvordan der kan optimeres og spares. Og forventningerne til de nye Scania er der naturligvis også blevet talt om.- Vi forventer, at der kan spares minimum syv procent brændstof i forhold til vores gamle vognpark vurderet ud fra vores nuværende kørselsmønster, lyder det fra Nick Nørreby.