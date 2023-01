Udenlandsk mand kørte med det samme overlæs to gange

Torsdag 12. januar 2023 kl: 11:19

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den 44-årige blev sigtet for at køre med overlæs og fik en bøde på 4.500 kroner. Han læssede så mange varer af, at han lovligt kunne køre videre. Men inden kan kørte videre, så han sit snit til at fylde bilen op igen og køre nordpå.Politiet opdagede hans lille nummer, og en patrulje standsede manden kort efter. En kontrol af bilen viste samme resultat, og manden fik endnu en gang en bøde på 4.500 kroner.Politiets udlændingekontrolafdeling tog efterfølgende kontakt til det firma i udlandet, chaufføren kørte for, og vejledte dem om sagerne om overlæs og korrekt belæsning.