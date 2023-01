De tunge lastbiler kørte frem med 13,7 procent

Torsdag 12. januar 2023 kl: 09:25

Af: Redaktionen

Set over året holdt MAN ifølge Bilstatistik.dk holdt fast i trediepladsen med 584 nyregistrerede lastbiler over 16 tons. Mercedes-Benz fastholdt med 573 nyregistreringer på samme måde fjerdepladsen, mens Renault Trucks kom op på femtepladsen med 126 nyregistrerede lastbiler over 16 tons.









DAF kom med 120 ind på sjettepladsen, mens Iveco tog plads nummer syv med 102. På de efterfølgende pladser kom producenten af special opbyggede køretøjer, engelske Dennis Eagle, med 7, Ford med 1 og Irizar med 1.





Nyregistrerede lastbiler over 16 ton Mærke Januar - december 2022 Januar - december 2021 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 1.475 33,45 % 1.251 32,27 % Scania 1.421 32,23 % 1.136 29,30 % MAN 584 13,25 % 599 15,45 % Mercedes-Benz 572 12,97 % 586 15,11 % Renault Trucks 126 2,86 % 46 1,19 % DAF 120 2,72 % 123 3,17 % Iveco 102 2,31 % 129 3,33 % Dennis Eagle 7 0,16 % 7 0,18 % Ford 1 0,02 % - - Irizar 1 0,02 % - - I alt 4.409

3.877







(Kilde og tabel: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)

