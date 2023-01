Tre ud af fire nye lastbiler over 16 ton var svenske

DECEMBERTAL:

Torsdag 12. januar 2023 kl: 08:11

Af: Redaktionen

Nummer to blev Scania med 120 nyregistrerede lastbiler over 16 ton. Dermed stod de to svenske mærker for lige under 75 procent af markedsandelene i december.









Mercedes-Benz kørte med 46 nyregistrerede lastbiler over 16 tons ind på trediepladsen efterfulgt af DAF med 23, MAN med 16, Renault Trucks med 9, og Iveco med 3.









I nedenstående tabel kan man se de faktiske antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton i december 2022 sammenholdt med december 2021 sammen med de tilsvarende markedsandele









Nyregistrerede lastbiler over 16 ton Mærke December 2022 December 2021 Antal Andel Antal Andel Volvo 170 43,93 % 52 19,40 % Scania 120 31,01 % 95 35,45 % Mercedes-Benz 46 11,89 % 36 13,43 % DAF 23 5,94 % 1 0,37 % MAN 16 4,13 % 62 23,13 % Renault 9 2,33 % 4 1,49 % Iveco 3 0,78 % 15 5,60 % Dennis Eagle - - 3 1,12 % I alt 387

268



(Kilde og tabel: Bilstatstik, De Danske Bilimportører)

