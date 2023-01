Antallet af nye varebiler gik tilbage i 2022

Onsdag 11. januar 2023 kl: 13:59

Af: Redaktionen I absolutte tal blev der indregistreret 27.172 varebiler i 2022 mod 31.572 i 2021 - et fald på 4.400 varebiler, hvilket svarer til en tilbagegang på 13,9 procent.Antallet af nyregistrerede varebiler har været faldende i alle årets måneder med undtagelse af januar og august, hvor der var små stigninger. Organisationen, De Danske Bilimpotører, peger på, at forsyningskrisen har haft stor betydning for leveringsmulighederne, hvilket har bidraget til tilbagegangen. På den positive side viste 2022 en stigning i andelen af nyregistrerede el-varebiler. Af de 27.172 nyregistrerede varebiler i 2022 var de 1.932 på el mod 1.451 i 2021. Derudover var 366 plug-in hybrider.- Varebilerne har været præget af de samme udfordringer som personbilerne i 2022, hvor det har været vanskeligt at levere, hvilket har resulteret i et fald i salget. På trods af faldet har varebilsalget dog været grønnere end tidligere, hvilket naturligvis er positivt, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i De Danske Bilimportører.













