Lastbilchauffør væltede med et læs beton

Onsdag 11. januar 2023 kl: 12:04

Af: Redaktionen Den 49-årige chauffør slap fra uheldet uden større skader.Lastbilen var læsset med beton, og uheldet medførte en del trafikale gener, da den ene vognbane blev spærret ved uheldet.I forbindelse med oprydningsarbejdet var det nødvendigt at spærre begge vognbaner kortvarigt for at få trukket lastbilen fri.