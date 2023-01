Pensionskasse leverede det bedste i branchen - trods tab

Onsdag 11. januar 2023 kl: 11:50

Fakta: PensionDanmarks afkast (middel risiko) i 2022:



45-års-puljen: -6,5 procent / +5,8 procent

55-års-puljen: -5,9 procent / +5,5 procent

60-års-puljen: -5,2 procent / +4,8 procent

67-års-puljen: -4,3 procent / +3,7 procent

Forskellen i alderspuljernes afkast skyldes, at yngre medlemmer med længere tid til pensionsalderen har en højere investeringsrisiko og derfor en større del af deres opsparing investeret i aktier i forhold til medlemmer, som har kortere tid til pensionsalderen.





Om PensionDanmark:

PensionDanmark, der blev stiftet for godt 25 år siden, er ejet af en række fagforbund og arbejdsgiverforeninger for at administrere de aftaler om pension, som fra 1987 har været en del af overenskomsterne, og som sikrer alle omfattede lønmodtagere ret til pensionsbidrag indbetalt til PensionDanmark

PensionDanmark har 800.000 medlemmer beskæftiget på 23.000 private og offentlige virksomheder

Medlemmerne er omfattet af overenskomster mellem 11 fagforbund og 28 arbejdsgiverorganisationer

Omkring en fjerdedel af medlemmerne er fra Transport- og Handel





Alderspuljer (2022 / 5 års gennemsnit):Forskellen i alderspuljernes afkast skyldes, at yngre medlemmer med længere tid til pensionsalderen har en højere investeringsrisiko og derfor en større del af deres opsparing investeret i aktier i forhold til medlemmer, som har kortere tid til pensionsalderen.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen 2022 blev et år, der vil gå over i verdenshistorien med Ruslands invasion af Ukraine, der udløste krig i Europa og blev katalysator for flere samtidige kriser, der prægede de finansielle markeder året igennem.Udviklingen med stigende renter, inflation og høje energipriser afspejlede sig i afkastene af de pensioner, som lønmodtagere i Danmark betaler til.For de godt 800.000 medlemmer i PensionDanmark, der er landets største arbejdsmarkedspensionsselskab, sluttede 2022 med begrænsede tab. Medlemmer under 46 år fik et afkast på -6,5 procent, mens medlemmer på 67 år fik et afkast på -4,3 procent.Afkastene placerer PensionDanmark øverst blandt de danske pensionsselskaber i størstedelen af alderspuljerne. Set over de seneste fem år, er det gennemsnitlige årlige afkast for PensionDanmarks alderspuljer positivt med mellem 4 og 6 proecnt.- Enkeltstående år med negative afkast er et vilkår, når man investerer. Det er aldrig rart, men vi er glade for, at vi med en langsigtet og dedikeret investeringsstrategi har kunnet begrænse tabene for vores medlemmer, så de fortsat har pæne flerårige forrentninger af deres pensioner, siger administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.De beherskede minusser skyldes en vellykket investeringsstrategi, hvor PensionDanmark har haft en meget aktiv styring af porteføljens aktieandel og rentefølsomhed. Samtidig har det bidraget positivt til afkastet, at PensionDanmark har haft en relativt høj andel af unoterede investeringer og en tilsvarende lavere andel af børsnoterede aktier. Det har været til medlemmernes fordel, da de børsnoterede aktier faldt med 13 procent i 2022, mens særligt de unoterede infrastrukturinvesteringer klarede sig godt og steg 21 procent i værdi.