Transportkoncern med skibe udvider sin flåde til lands

Onsdag 11. januar 2023 kl: 10:49

Af: Redaktionen Derudover består drivlinerne af I-shift-gearkasser, som gør kørslen lettere, sikrere og mere komfortabel og I-See software, som er med til at optimere hastighed og gearskift efter ruternes topografi, hvilket også bidrager til at spare på brændstoffet.I passagersiden har førerhusene indbygget blindvinkelkamera i spejlene for øget chaufførsupport og større sikkerhed på vejene.DFDS har valgt fuld Volvo Connect flådestyringspakke (inklusiv Chaufførtider, Brændstof & Miljø, Positionering, Beskeder, Køretøjsstatus, Sikkerhedsrapport samt de to Apps Volvo Connect og My Truck). Sammen giver det større fokus på at maksimere driftstiden, spare brændstof og dermed få fuld udnyttelse af bilerne.Bilerne, der er opbygget hos Volvo Truck Center i Viborg, er leveret af Laurits Damgaard.DFDS har som nævnt ovenfor udgangspunkt i søtransport, men har gennem mange år også beskæftiget sig med landtransport med egne lastbiler. I september 2021 købte DFDS eksempelvis HSF Logistics Group med eksempelvis Skive Køletransport, som officielt blev en del af DFDS 1. januar 2022.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.