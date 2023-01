Islandsk flyselskab åbner endnu en rute

Tirsdag 10. januar 2023 kl: 13:20

Af: Redaktionen Med den nye rute til Toronto i Canada tilbyder Play direkte flyvninger til fem Nordamerikanske destinationer via Island: New York, Washington, Boston og Baltimore i USA og Toronto i Canada.Flyselskabet, der blev grundlagt for tre år siden, har i dag 31 destinationer i Europa og USA, der er forbundet af Keflavik Lufthavn i Reykjavik i Island.Den nye rute til John C. Munro Hamilton International Airport i Toronto i Canada vil åbne 22. juni 2023.