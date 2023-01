- Renovationsselskab kører ud på Djursland med de første 14 hollandske lastbiler

Tirsdag 10. januar 2023 kl: 11:57

Urbasers indkøbsansvarlige, Johnny Lind (tv.) tager imod de første 14 af i alt 31 nye DAF renovationslastbiler fra lastbilsælger Klaus Hauge fra ESA Trucks Danmark mens værkfører Bent Thomsen fra DAF serviceforhandler AMC i Aarhus får ansvaret for service og vedligeholdelse af DAF’erne.

Elektriske affaldskomprimatorer



Lastbilerne knæler for bedre ergonomi



Om Urbasers nye DAF LF260 4x2 FA renovationsbiler:

Drivline: Paccar 6,7 liters, 6-cyl. rækkemotor på max. 264 hk/1.000 Nm, 6-trins AS-Tronic mekanisk gearkasse med fuldautomatisk gearskiftesystem og Hill Hold. Enkeltreduceret DAF SR1132-bagaksel med mekanisk differentialespærre, udv. 5,57:1

Førerhus: DAF LF-dagførerhus med justérbart rat og ratstamme, luksus-førerstol og fast passagerstol med integrerede sikkerhedsseler, ACC- (afstandsradar), AEBS-3- (nødbremsesystem), FWC- (kollisionsadvarsel), LDW- (vognbaneassistent) sikkerhedssystemer mm.

Opbygning: To-kammer affaldskomprimatorer fra hhv. svenske Norba på 13 m3 og italienske Mazzocchia på 12 m3 rumfang.

Om Reno Djurs:

Fælles affaldsselskab for Norddjurs og Syddjurs Kommuner siden 1996

Reno Djurs beskæftiger i alt ca. 50 medarbejdere, der står for affaldsordninger for alle private husstande, sommerhuse og virksomheder på Djursland, 9 genbrugsstationer på Djursland og Anholt samt behandlingsanlæg i Glatved, indsamlingsordninger for klinisk risikoaffald samt tømningsordninger for bundfældningstanke, olie- og benzinudskillere, fedtudskillere samt samletanke

Desuden varetager Reno Djurs Reno Djurs opgaver vedrørende affaldsplanlægning, virksomhedsrådgivning, formidling/skoletjeneste og affaldsforebyggelse i kommunale institutioner.

Om Urbaser:

Urbaser A/S er et af de førende renovationsselskaber i Danmark og er en del af det industrielle spanske Urbaser-koncern, der på verdensplan betjener over 50 millioner mennesker fordelt over 27 lande gennem et stort netværk med godt 40.000 ansatte

På nordisk plan opererer Urbaser i Danmark, Sverige, Norge og Finland gennem 17 filialer fordelt på 14 forskellige kommuner med i alt ca. 800 medarbejdere

Urbaser omsatte i 2021 for ca. 550 millioner kroner i Danmark og havde en markedsandel på det danske renovationsmarked på ca. 30 procent

De nye renovationsbiler på Djursland er alle to-akslede DAF LF260 4x2 FA, der er opbygget med affaldskomprimatorer.- Vi har valgt DAF LF’er på 18 tons totalvægt til Djursland, men vi har også bestilt lidt mindre udgaver af LF’erne på henholdsvis 16 og 12 tons totalvægt til kørselsopgaver i de andre kommuner, siger Johnny Lind, der er indkøbsansvarlig hos Urbaser.- Vi har specificeret bilerne med affaldskomprimatorer fra svenske Norba og italienske Mazzocchia, der er skræddersyet til de specifikke indsamlingsopgaver. I begge tilfælde er der tale om to-kammer affaldskomprimatorer, så bilerne kan indsamle to forskellige affaldsfraktioner på samme tur, tilføjer han.Affaldskomprimatorer på renovationsbilerne drives af et såkaldt E-PTO af typen TM43 fra virksomheden Banke ApS i Sønderborg. E-PTO’en består af en kraftig Li-Ion-batteripakke med 43 kWh kapacitet i kombination med en hydraulikpumpe og el-motor samt en elektronisk styreenhed, der driver hydrauliksystemet på affaldskomprimatoren.Batterierne oplades med grøn strøm, når renovationsbilerne er parkeret om natten, og batteripakken rummer nok strøm til at drive affaldskomprimatoren hele den følgende arbejdsdag. Dermed undgås at lastbilens dieselmotor skal trække affaldskomprimatoren og udlede CO2, når affaldet komprimeres inden videre transport.- Ud over at reducere dieselforbruget har de elektrisk drevne affaldskomprimatorer også et betydeligt lavere støjniveau under driften. Det gavner selvfølgelig borgerne på indsamlingsruterne, men det er også en stor fordel for vores medarbejdere, siger Johnny Lind.Med DAF LF’erne får Urbaser både komfortable og ergonomiske renovationsbiler med gode ind- og udstigningsforhold.- Dem har vi yderligere forbedret ved at få eftermonteret en såkaldt kneeling-funktion, så forenden af renovationsbilerne automatisk sænkes ca. 200 mm, når håndbremsen trækkes. Det giver endnu bedre ind- og udstigningsforhold til førerhuset, hvilket især er særligt relevant på renovationsbiler, hvor chaufførerne skal ind og ud af førerhuset flere hundrede gange om dagen, understreger Johnny Lind.De nye renovationsbiler til Urbaser på Djursland er leveret i et samarbejde mellem Area Manager Nordic Lars Klogborg fra DAF Trucks Danmark og lastbilsælger Klaus Hauge fra DAF-forhandleren, ESA Trucks i Kolding, der har stået for koordinering af opbygning samt levering af bilerne.Når bilerne er i drift, ligger opgaven med den løbende service og vedligeholdelse af de 14 nye DAF’er hos DAF-serviceforhandler AMC i Aarhus.