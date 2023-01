Politiet tjekkede fyrværkeritransporter

Tirsdag 10. januar 2023 kl: 10:33

En finsk lastbil:

Ingen sikkerhedsrådgiver

Sikkerhedsanvisninger ikke up to date

Ildslukkere ikke monteret

Ingen låg/afdækning af akkumulator

En dansk varebil:

Ingen uddannelse

Ingen lastsikring

Intet transportdokument

Åbne emballager

Halvfyldte emballager

Det samlede antal forseelser dækker generelt over:



Ildslukker ej godkendt

Ildslukkere ej monteret

Ildslukker manglede

Skriftlige anvisninger ej korrekte

Skriftlige anvisninger ej medbragt

Manglende sikkerhedsrådgiver

Akkumulatorer - manglende afdækning/låg

Lastsikring

Manglende transportdokument

Manglende uddannelse i transport af farligt gods

Emballager ej lukket korrekt

Emballager beskadiget

Fyrværkeri transporteret uden godkendt emballage

Emballager ej fyldt korrekt

Af: Redaktionen For at sikre at fyrværkeri behandles, som det skal, når det transporteres, foretager politiet hvert år fyrværkerikontroller af de køretøjer, som transporterer det. Og ikke alle transporter levede op til de foreskrevne regler på området.I alt standsede Tungvognscenter Syd 82 lastbiler og 11 varebiler, og heraf blev der fundet 11 fejl under kontrollerne af varebilerne og 54 fejl under kontrollerne af lastbilerne.Flere af sigtelserne omhandlede emballager, der enten ikke var lukket korrekt, var beskadiget eller havde fejl ved sikringen af lasten - nogle transporter blev registreret for flere fejl.Under kontrollen af to af køretøjerne blev der eksempelvis fundet flere fejl, der førte til forskellige sigtelser:Alle sager blev afgjort med bøder.Under kontrollerne blev der også skrevet syv sigtelser for eksempelvis brug af håndholdt mobil, modulvogntog udenfor godkendt rutenet og manglende fællesskabstilladelse.

Kontrollerne blev gennemført i de tre politikredse, som Tungvognscenter Syd dækker - Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi - og foretaget i perioden fra tirsdag 13. december 2022 til torsdag 5. januar 2023.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.