Kommune har fået ny forvogn med kroghejs

Søndag 8. januar 2023 kl: 20:00

Af: Redaktionen Opbygningen består af et Multilift Ultima 26Z.56-kroghejs med en tip- og optrækskapacitet på 26 ton samt frontkonsol med stige og gangbro.Hejset er beregnet til kasselængder på 3,8 - 6,3 meter og styres fra førerhus med fjernbetjening.Sawi har derudover monteret eksempelvis Danbox alu-boggie mellem akslerne.Kolding kommune - Redux - Affald og Genbrug - er en del af By- og Udviklingsforvaltningen med 90 ansatte, der sørger for drift af fem genbrugspladser samt tømning af kommunens 1.500 miljøstationer. Redux sørger for, at affaldet, som borgerne afleverer på genbrugspladserne, lander hos de rette virksomheder til genanvendelse. Derudover holder Redux styr på, at 30.000 affaldsbeholdere til rest- og madaffald bliver tømt.