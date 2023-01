Udenlandsk lastbilchauffør udløste højde-alarm

Fredag 6. januar 2023 kl: 13:23

Af: Redaktionen Politiet på Sydsjælland ogLolland-Falster oplyser i forbindelse med den første påkørsel, at når højdealarmen udløses, betyder det, at bommene ved tunnelen går ned, og trafikken standses, indtil der er overblik over situationen.Lastbilen, der havde udløst højdealarmen ved Guldborgsundtunnelen, blev vendt rundt og fik ikke lov at køre gennnem tunnelen. Lastbilens udenlandske chauffør blev sigtet efter færdselsloven, og han og ejeren fik en bøde for forseelsen.Fire timer senere - klokken 18.41 - var samme chauffør på vejen igen med sin lastbil med et problematisk læs - denne gang ved Brovejen i Nykøbing Falster, hvor han forsøgte at køre over broen med det resultat, at gravemaskinens arm ramte togbanen. Derfor blev han igen sigtet for overtrædelse af færdselsloven - ligesom han og ejeren igen fik en bøde.Denne gang blev lastbilen fulgt til en rasteplads og chaufføren, der blev anholdt, blev kørt til politistationen i Vordingborg, hvor han betalte bøden.