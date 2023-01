Lastbilchauffør trak til højre og væltede med sit vogntog

Torsdag 5. januar 2023 kl: 13:00

Af: Redaktionen Lastbilen kom ud i rabatten med højre hjulpar, der sank ned i den bløde jord. Lastbilen væltede efterfølgende om på højre side. Politiet på Midt- og Vestsjælland oplyser, at ingen kom til skade ved uheldet, ligesom der formentlig heller ikke skete væsentlig skader på selve lastbilen.Et bjærgningsfirma blev tilkaldt for at få lastbilen løftet op på vejen igen, men den skulle først tømmes for gods, hvilket krævede en længerevarende indsats.