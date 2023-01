Vognmand i Himmerland ruller ind i 2023 med ny fire-akslet kranbil med hejs

Onsdag 4. januar 2023 kl: 11:24

Intelligent fartpilot med nødbremsehjælp

Radarsystem til vognbaneskift

Opmærksomhedsassistent

Sporassistent

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede Volvo FM er udstyret med 500 hk motor med Volvo VEB+ motorbremse, der yder næsten 400 HK ved nedbremsning. Drivlinen består derudover af en I-Shift heavy duty gearkasse med anlægssoftware og I-Roll funktion og et tandem-bagtøj uden navreduktion, der er godkendt til en belastning på 70 ton.Derudover har bilen en aktiv sikkerhedspakke, der blandt andet indeholder:Bilen har indbygget My Truck App, der kan installeres på en smartphone, så man derfra blandt andet kan starte og tidsindstille oliefyret.Lastbilen er derudover leveret med et 30 liters køleskab under køjen, fuld LED-lys med integrerede fjernlygter i taget, lastindikator, navigation, elektrisk solgardin og tagluge, motor/kabine-varmer og førerstol med luftaffjedring, el-opvarmning, ventilation og indbygget sele.Den nye Volvo FM500 er solgt og leveret af Søren Kjær hos Volvo Truck Center Aalborg.