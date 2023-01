Bokstrailer med to aksler er hentet til Middelfart

Onsdag 4. januar 2023 kl: 11:08

Chassis-opbygning:

Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Boks-opbygning:

Tag i 30 mm GRP/Plywood

Sider i ca. 20 mm GRP/Plywood med 350 mm skurreliste i bunden

Binderækker i 900 mm højde

ZHD-lift 2.500 kg med 2.000 mm liftplade i bagenden

TÜV-godkendt pladebund til en belastning på 9.000 kg

Rumindhold på 90 kubikmeter med plads til 34 paller

Af: Redaktionen Om TLG Transport's nye Kel-Berg bokstrailer:Den nye Kel-Berg bokstrailer er leveret med to 10-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Førte aksel er med liftfunktion, mens anden aksel er med Tridec-tvangsstyring.Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.TLG Transport i Middelfart tilbyder kurér- og ekspreskørsel med 15 kurérbiler og distributionskørsel med flere faste ture fordelt over hele dagen i hele Danmark, Norden og Europa med 9 distributionsbiler. TLG Transport tilbyder også opbevaring med mere i et lagerhotel på 4.500 kvadratmeter.