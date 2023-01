- Der venter et udfordrende år

FORMAND FOR VOGNMÆND:

Tirsdag 3. januar 2023 kl: 12:20

Efter to år præget af pandemi var vi mange, der troede, at vi i 2022 ville vende tilbage til mere normale forhold. Det modsatte blev tilfældet. En helt ny sikkerhedspolitisk situation, energikrise og pres på forsyningssikkerheden blev den nye virkelighed.





For vores branche betød det samtidig, at transportvirksomhederne vågnede op til enorme stigninger i brændstofpriserne. Vi kæmper stadig med de høje brændstofpriser, og i ATL og DI har vi fortsat fokus på nødvendigheden af, at ikke mindst de offentlige kunder bør kompensere for stigningerne.





Den nytiltrådte regering står overfor mange store opgaver. Det er positivt, at regeringen har lagt op til at reformere beskæftigelsessystemet, øge mulighederne for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og sætte fokus på at gøre erhvervsuddannelserne attraktive. Særligt det sidste er helt afgørende for vores fremtid. Vi har brug for unge med en faglært baggrund - herunder på transportområdet. Vi kan glæde os over et rekordhøjt antal uddannelsesaftaler inden for vejgodstransport, men desværre en faldende søgning til grundforløbet. Det skal alle gode kræfter samarbejde om at få rettet op på.





Når vi taler om den nye regering, er det desværre mindre positive toner, der lyder på afgiftsområdet for vores branche. Tilsyneladende holder regeringen fast i at ville indføre kilometerafgiften på lastbiler. Jeg tror, at det er en skæv vej at gå, hvis målet er at lægge grunden til en økonomisk bæredygtig grøn omstilling af vores erhverv. Den nye regering bør tage de gode anbefalinger fra DI og DI Transport til sig - herunder at skrotte kilometerafgiften, fjerne afgifterne på grønne drivmidler, understøtte købet af grønne lastbiler og fremskynde udbygningen af ladeinfrastrukturen til el-lastbiler. I DI og ATL vil vi fortsat kæmpe for at få skabt en økonomisk farbar vej for erhvervet på vej mod den grønne omstilling.





Meget tyder på, at vi har et udfordrende år i vente - og ikke mindst et år med mange ubekendte. En ny DI-survey viser, at 6 ud af 10 DI-virksomheder er bekymrede for, at økonomisk-politisk usikkerhed vil være en barriere for deres vækstmuligheder i 2023. Det er ikke så overraskende med stigende renter, fortsat inflation og dalende forbrugertillid m.m. Med dette som baggrund står vi overfor årets største opgave i 2023 for ATL - nemlig overenskomstforhandlingerne på det private område. Målet for vores eget område og den toneangivende overenskomst inden for vejgodstransport - ATL-overenskomsten - er et ansvarligt forlig, som begge parter kan se sig selv i. Vi har været igennem en god drøftelse med mange medlemmer om OK23. Nu venter forhandlingerne forude.





2022 har været et bemærkelsesværdigt år. Det er svært at spå om 2023, men udfordringer for ATL og for branchen vil det ikke skorte på.





Godt nytår!





Henrik Tofteng, formand for ATL



Af: Redaktionen