Den første af fem er rullet ind hos materieludlejningsfirma

Fredag 30. december 2022 kl: 11:01

Volvo Dynamisk Styring

Komfort+ førerhuspakke

Udsynspakke+

Infotaintment med navigation

Adaptiv Fartpilot

Work Remote



Knæklad med vendbare ramper

HMF 1320 kran

hydraulisk udskydelig side

Udskudslystårn

hydraulisk spil

Bilen er opbygget hos Bilstrup Karrosseri med blandt andet:

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Luftaffjedringen betyder, at læssevinklen altid kan tilpasses underlaget, når chaufføren skal køre materiel op på eller ned ad ladet på bilen.Bilerne er blandt andet udstyret med:JM Trykluft har valgt Volvo Connect til alle sine nye biler for at få fuld kontrol og overblik over brændstofeffektivitet med mere. Volvo Connect giver desuden JM Trykluft adgang til en række tjenester, der kan øge driftstiden og give en status for alle aktiver inklusive alarmer, advarsler og servicebesøg, der er planlagt og booket.Bilen er leveret af Jonas Kirkegaard fra Volvo Truck Center Aarhus.