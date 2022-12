Politiet styrker sin fartkontrol

Fredag 30. december 2022 kl: 10:54

Nordjylland: 2

Østjylland: 3

Midt- og Vestjylland: 3

Sydøstjylland: 3

Syd- og Sønderjylland: 2

Fyn: 2

Sydsjælland og Lolland-Falster: 3

Midt- og Vestsjælland: 1

Nordsjælland: 2

Københavns Vestegn: 2

København: 2

Af: Redaktionen Politiet får udvidet sit samlede antal ATK-køretøjer fra 82 til i alt 107 og får dermed bedre muligheder for at sætte ind over for de bilister, der ikke overholder fartgrænserne. Det sker som led i den seneste politiske flerårsaftale for politiet.- Vi ved, at for høj hastighed er en faktor i fire ud af 10 dødsulykker. Hvis vi skal nå vores mål om færre dræbte i trafikken, så er det helt afgørende, at vi alle sammen tager toppen af farten, siger lederen af færdselspolitiet hos Midt- og Vestsjællands Politi, vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard.Den nye model af ATK-bilerne, som politiet har taget i anvendelse, rummer samtidigt en række forbedringer i forhold til den tidligere model.- Vi får dels bedre muligheder for at kunne fotografere de motorcyklister, der kører for stærkt, og samtidigt har kameraet også fået en højere opløsning, så vi får bedre billeder at arbejde med. Og så er komforten for vores personale, der skal arbejde i bilerne, også blevet bedre, siger Thomas Tarpgaard.De 25 ekstra køretøjer fordeles på følgende måde: