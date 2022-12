Det nye år kommer med kendte og nye udfordringer - som sædvanligt

Fredag 30. december 2022 kl: 10:52

Chaufførmangel

Energiforsyning

Klimatiltag

Overenskomstforhandlinger

Arbejdsmiljø

Passagervækst i den kollektive transport

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Trods den korte dag kan vi fra denne plads se, at udfordringernes række er lang - både i antal og i rækkevidde.Her er et par stykker, som vi vurderer, vil komme til at være en del af dagligdagen i 2023. Mange er faktisk kendte - men størrelsen af dem - hvad med den?I vores månedsmagasin, Magasinet Bus, pegede vi i november på, at der kunne være noget at hente med hensyn til chaufførmangel gennem en indsats, der forebyggede nedslidning af chauffører. Det agter vi at tage fat på i 2023 - med fokus på persontransport. Men der vil helt sikkert være noget at hente for alle transportinteresserede.Vi vil også holde øje med de andre punkter og fortælle om udviklingen. Det er helt sikkert, at der vil ske noget på energi- og klimaområdet, der vil række langt frem i tiden. De mange batteri-elektriske busser, der efterhånden er ude at køre, vil helt sikkert fylde meget - og få følgeskal af mange flere batteri-elektriske og sandsynligvis også at brint-elektriske lastbiler. Og måske vil dukke andre bæredygtige løsninger om i 2023. Elektriske - men på den anden måde.Overenskomsterne vil også falde på plads - men hvordan, og hvad vil de indeholde - det vil foråret vise. Der vil nok også ske noget med hensyn til at få flere til at tage den fælles transport. Det er nødvendigt - og er også skrevet ind i SVM-Regeringens grundlag. Men hvor hurtigt vil det gå, og hvilke tiltag vil blive sat i værk?Når det gælder godstransport er der et par punkter, hvor mange sikkert forventer en afgørelse. Det er 11 kg-reglen for godstransport med varebiler og den kilometerbaserede vejafgift.Herfra er det tydeligt, at det i sidste ende er slutbrugerne, der kommer til at betale. Sådan har det altid været. Spørgsmålet er, hvordan fordelingen bliver.Det er altid spændende at gætte på, hvad et nyt år vil give. Så tak for 2022.Med ønsker om et godt og udfordrende 2023.Jesper Christensen, chefredaktør